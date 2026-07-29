Infraestructuras
La Junta de Andalucía destina 17,5 millones a renovar el asfalto de las carreteras de Málaga
El plan incluye actuaciones en la A-357 y en tramos de la A-92, aunque no concreta el número total de kilómetros que se rehabilitarán en la provincia
La Junta de Andalucía invertirá 17,5 millones de euros en la mejora del firme de las carreteras autonómicas de la provincia de Málaga dentro de un plan extraordinario de asfaltado que ya ha comenzado a ejecutarse y se prolongará hasta el último trimestre del año.
Las actuaciones alcanzarán tanto autovías como carreteras convencionales y se centrarán en los tramos que presentan un mayor deterioro. Entre las vías malagueñas incluidas expresamente en el programa se encuentran la autovía del Guadalhorce, A-357, y distintos puntos de la A-92.
Obras nocturnas en la autovía del Guadalhorce
Los trabajos en la A-357, en el acceso a Málaga capital, comenzaron la pasada semana y se están desarrollando en horario nocturno para tratar de reducir las afecciones a la circulación en una de las principales vías de entrada y salida de la ciudad.
El plan contempla también la renovación del pavimento de la A-92. En el conjunto de esta autovía se actuará sobre más de 126 kilómetros repartidos entre las provincias de Almería, Granada, Málaga y Sevilla, aunque la Junta no ha precisado qué longitud corresponde al territorio malagueño.
La Junta invertirá 151,5 millones en 1.000 kilómetros de 137 carreteras de Andalucía
La inversión destinada a Málaga forma parte de un programa dotado con 151,5 millones de euros para toda Andalucía, que permitirá mejorar alrededor de 1.000 kilómetros de 137 carreteras autonómicas.
El reparto asigna 17,5 millones de euros a cada provincia, salvo Cádiz y Sevilla, que recibirán 22,5 y 24 millones, respectivamente. Los contratos comenzaron a ejecutarse a principios del verano y las obras continuarán durante los próximos meses.
Reparación de baches y renovación del pavimento
Las intervenciones previstas incluyen la reparación de baches y zonas hundidas, el fresado y la reposición del pavimento, la recuperación de las capas inferiores del firme y el extendido de nuevas mezclas asfálticas.
También se renovará la señalización horizontal, se repondrán elementos de balizamiento y contención y se repararán juntas de dilatación y otros componentes de las carreteras afectados por el desgaste.
Actuaciones en los tramos más deteriorados
La Consejería de Fomento y Movilidad ha señalado que las carreteras se han seleccionado después de analizar el estado de la red autonómica, con el objetivo de intervenir de forma prioritaria en aquellos puntos que presentan un estado deteriorado o muy deteriorado.
El consejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, ha definido el programa como «el mayor esfuerzo inversor de mejora de firmes en la red viaria autonómica de los últimos 20 años» y ha asegurado que la inversión multiplica por 17 la cuantía de los contratos ordinarios de asfaltado.
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