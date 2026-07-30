Antequera refuerza el aviso por el Nilo Occidental ante la situación en Andalucía

El Ayuntamiento de Antequera, a través del Área de Salud, Medio Ambiente y Sostenibilidad, reforzó este jueves su llamamiento a la prevención frente al Virus del Nilo Occidental, ante la mayor presencia de mosquitos propia del verano y la evolución de la situación en distintos puntos de Andalucía. La concejala María Enrile pidió a la ciudadanía actuar «sin alarma, pero con responsabilidad».

Enrile ha explicado que el virus se transmite principalmente por la picadura de mosquitos del género Culex, presentes en Andalucía, y que la mayoría de los casos cursan sin síntomas o con síntomas leves. La concejala ha recomendado extremar la prevención en personas mayores, personas vulnerables o con patologías previas, grupos con mayor riesgo de complicaciones.

El Ayuntamiento recuerda que evitar el agua estancada es la medida más eficaz para reducir los focos de cría del mosquito. Entre las recomendaciones municipales figuran vaciar o revisar patios, terrazas y macetas con agua acumulada, así como vigilar platos de plantas, cubos, fuentes y canalones. También se aconseja mantener un cuidado adecuado de piscinas y zonas húmedas y revisar periódicamente los espacios domésticos o comunitarios donde pueda quedar agua retenida.

Además de eliminar el agua estancada, Enrile ha insistido en protegerse frente a las picaduras con mosquiteras en ventanas y puertas, repelentes autorizados según las indicaciones del envase y ropa clara que cubra la piel. La concejala ha señalado el amanecer y el atardecer como las horas de mayor actividad de estos mosquitos. La prevención cobra especial relevancia en los núcleos rurales anejos y en las zonas de vega del municipio, donde el riego y las acequias pueden generar acumulaciones de agua.