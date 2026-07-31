Aviso por calor en Málaga: Antequera llegará a 40 grados y Ronda rozará los 38 este viernes y sábado

El calor volverá a apretar este viernes 31 de julio en el interior de la provincia de Málaga. La comarca de Antequera estará en aviso por peligro importante ante la previsión de temperaturas máximas de hasta 40 grados, mientras que en la Serranía de Ronda los termómetros podrán alcanzar los 38 grados.

Los avisos permanecerán activos desde las 13.00 hasta las 20.59 horas, coincidiendo con las horas de mayor insolación. La probabilidad de que se alcancen las temperaturas previstas se sitúa entre el 40% y el 70%.

Antequera seguirá alcanzando los 40 grados

La situación se repetirá el sábado 1 de agosto, cuando Antequera continuará bajo aviso por temperaturas máximas de 40 grados. Este valor podrá alcanzarse de manera puntual en diferentes municipios y zonas de la comarca durante las horas centrales del día.

En Ronda, el termómetro volverá a situarse en torno a los 38 grados. El aviso se mantendrá igualmente entre las 13.00 y las 20.59 horas, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y las actividades físicas intensas durante esa franja horaria.

Málaga capital tendrá más humedad y bochorno

El ambiente será algo más llevadero en Málaga capital, donde este viernes se esperan temperaturas de entre 22 y 31 grados. El cielo permanecerá despejado durante la mañana y poco nuboso por la tarde, aunque podrían aparecer algunas nieblas al final de la jornada.

El viento soplará flojo de componente sur y sureste, con velocidades de entre 5 y 10 kilómetros por hora. La entrada de aire marítimo ayudará a contener las temperaturas, pero también elevará la humedad, por lo que la sensación de bochorno podrá resultar acusada en determinados momentos.

Gran diferencia entre el litoral y el interior

La principal diferencia volverá a estar entre el litoral y las comarcas del interior. Mientras la brisa marina suavizará los termómetros junto a la costa, Antequera y Ronda afrontarán las temperaturas más elevadas del episodio de calor.

Ante estas condiciones, conviene beber agua con frecuencia, evitar salir durante las horas centrales del día, utilizar protección solar y prestar especial atención a personas mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.