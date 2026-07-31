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Coín tiene ya todo preparado para vivir su Feria del 7 al 15 de agosto

Serán nueve días de conciertos (Siempre Así Mojinos Escozíos...), actividades acuáticas, propuestas familiares y actos en honor a la Virgen de la Fuensanta

Presentación de la Feria de Coín 2026.

Presentación de la Feria de Coín 2026. / L.O.

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Alejandro González

Alejandro González

La Feria de Agosto de Coín reunirá del 7 al 15 de agosto una amplia programación musical encabezada por Siempre Así, Mojinos Escozíos, Pepe y Vizio y Sara de las Chuches. Los conciertos compartirán protagonismo con las actuaciones de artistas locales como Alejados y el cantante emergente Vegga, dentro de nueve días de celebraciones dirigidas a públicos de todas las edades. [Descarga el PDF con el programa oficial de la Feria de Coín]

La feria comenzará el viernes 7 de agosto con la tradicional cabalgata, el encendido del alumbrado extraordinario y el pregón, que este año correrá a cargo de Canal Coín TV, coincidiendo con el 33 aniversario de la televisión local.

A partir de esa jornada, la música se distribuirá por los diferentes espacios habilitados en el municipio, con estilos que abarcarán desde el pop y el rock hasta las propuestas más vinculadas a la música andaluza.

El regreso de #CoínSeMoja

Una de las principales novedades será el regreso de #CoínSeMoja, una jornada de actividades acuáticas que contará con un tobogán de 75 metros, castillos hinchables de agua y distintas propuestas para el público familiar. También se mantendrá la Caseta del Mayor en el Parque de San Agustín, que dispondrá de una programación específica durante los días de feria.

Las atracciones se instalarán en el Parque Periurbano entre el 7 y el 12 de agosto. La última de esas jornadas será el Día del Niño, con condiciones especiales en las instalaciones. El recinto contará, además, con un horario sin ruido todos los días entre las 20.00 y las 21.30 horas para facilitar la asistencia de personas con hipersensibilidad auditiva.

Gastronomía y tradición en la recta final

La gastronomía volverá a tener un peso destacado en la recta final de las fiestas. La Verbena Tomatera se celebrará los días 13 y 14 de agosto en la plaza Alameda, con una barra gestionada por la Asociación de Productores de Tomate Huevo de Toro. El 15 de agosto tendrá lugar en el Parque de San Agustín la subasta del mejor lote de esta variedad y una nueva edición del Concurso Hortofrutícola municipal.

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La última jornada coincidirá con los principales actos dedicados a la Virgen de la Fuensanta, Patrona de Coín. El programa religioso incluirá el triduo, la eucaristía y la procesión por las calles del municipio, que pondrá el cierre a una feria en la que convivirán los conciertos, las actividades infantiles, la gastronomía y las tradiciones.

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