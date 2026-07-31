Detenida una mujer por agredir a un Técnico en Cuidados de Enfermería en Antequera

Una mujer ha sido detenida tras agredir a una Técnico en Cuidados de Enfermería (TCE) del servicio de urgencias del Hospital de Antequera, según ha confirmado el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE). La trabajadora agredida ha presentado denuncia por los hechos, mientras sus compañeros se concentraron esta misma mañana en la puerta del centro hospitalario en señal de apoyo.

El acto contó con la presencia de miembros de la corporación municipal, que ha mostrado su rechazo ante esta nueva agresión sufrida por un profesional sanitario en la ciudad.

El SAE también se sumó esta mañana a la concentración convocada frente al Hospital de Antequera como muestra de solidaridad con la compañera agredida. El sindicato recuerda que condena cualquier tipo de violencia, física o verbal, contra los profesionales sanitarios, y señala que este episodio se suma a una serie de agresiones que viene denunciando en los centros sanitarios de la provincia.

Este tipo de episodios no es exclusivo de Antequera: los servicios de urgencias hospitalarias figuran entre los puntos donde los sindicatos sanitarios registran con más frecuencia agresiones a su personal, ligadas habitualmente a la ansiedad, la angustia o el estado de embriaguez de pacientes y acompañantes que acuden a estos servicios.

«El Hospital de Antequera cuenta con medidas para contener este tipo de episodios, pero es evidente que los protocolos actuales no son suficientes para frenar a pacientes y familiares con ansiedad, preocupación o desesperación por la gravedad de la situación médica, por la incertidumbre o por la demora en la respuesta, ni para contener a quienes llegan exaltados y con actitud violenta por el consumo de alcohol o drogas».

Es por ello que, desde el sindicato, exigen «nuevas estrategias que realmente sean efectivas para prevenir y abordar estas agresiones». «Por ejemplo, actualizar la formación que el personal, sanitario y no sanitario, recibe para aprender a identificar y gestionar situaciones de agresión de manera segura y efectiva, implementar mayores medidas de seguridad en los servicios, o establecer políticas y procedimientos claros para prevenir y responder a las agresiones. Nos seguiremos sumando a todas las medidas de protesta que se pongan en marcha para condenar estas actitudes violentas”, explica Isabel Porras González, delegada de SAE en el Hospital de Antequera.