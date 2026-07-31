Los restos hallados en Alhaurín de la Torre son de un vecino de Coín que desapareció durante la pandemia

Un juzgado de Málaga ha ordenado el ingreso en prisión del hombre detenido esta semana en relación con la muerte violenta de otro cuya desaparición estaba siendo investigada por la Guardia Civil desde 2020. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al arrestado se le investiga por la presunta comisión de un delito de homicidio y el juez de guardia ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el mismo. El arrestado se ha acogido a su derecho a no declarar ante el titular de la plaza número 8 de Instrucción de Málaga, aunque la causa será instruida por la plaza 14.

El hallazgo de la cabeza en una urbanización del municipio en junio del año pasado permitió a los agentes dar un salto cualitativo en la investigación. Dos operarios municipales encontraron la testa en una arqueta cuando realizaban tareas de desbroce en una parcela del Ayuntamiento ubicada en el entorno de la calle Antequera. Estaba en el interior de una bolsa de plástico, todavía conservaba un mechón de pelo y le faltaba un diente.

El ADN permitió identificar en febrero de este año a la víctima como Francisco José Agüera, un vecino de 59 años de Coín que llevaba desaparecido desde la pandemia. Esto encarriló las pesquisas y la Guardia Civil puso el foco sobre el sospechoso, que finalmente ha sido detenido esta semana. Durante los interrogatorios confesó a los agentes la ubicación de los restos hallados junto a uno de los caminos de acceso a las canteras de Alhaurín de la Torre.