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Indicación Geográfica Protegida

El sello del Mollete de Antequera incorpora a dos hornos más

Mollete San Roque y Horno El Antequerano se incorporan como miembros de pleno derecho al Consejo Regulador de la IGP, que estrena nueva presidencia.

Molletes antequeranos

Molletes antequeranos / L.O.

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Amanda Pinto

Antequera

El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Mollete de Antequera celebró un pleno extraordinario en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de Antequera, en el que Mollete San Roque y Horno El Antequerano quedaron inscritos como miembros de pleno derecho tras formalizar su incorporación al registro de hornos elaboradores del organismo.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la teniente de alcalde delegada de Turismo y Comercio, Ana Cebrián, recibieron a los integrantes del Consejo Regulador antes del inicio de la sesión, que se celebró en un espacio cedido por el Ayuntamiento.

La reunión estuvo presidida por el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

Molletes antequeranos

Molletes antequeranos / L.O.

Dos nuevos hornos elaboradores

El principal punto del orden del día fue la inscripción definitiva de los dos hornos en el registro de elaboradores de la IGP. Con esta incorporación, Mollete San Roque y Horno El Antequerano pasan a formar parte de la estructura del Consejo Regulador con plenos derechos y obligaciones como miembros del organismo.

Durante la sesión se trasladó también una invitación al resto de productores interesados para que se incorporen al Consejo Regulador, con el objetivo de ampliar la base de empresas adheridas a la Indicación Geográfica Protegida y reforzar su promoción conjunta.

El Salón de los Reyes del Ayuntamiento de Antequera ha acogido un pleno extraordinario del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Mollete de Antequera, en el que se formalizó la inscripción definitiva de Mollete San Roque y Horno El Antequerano en el registro de hornos elaboradores, quedando ambas empresas incorporadas como miembros de pleno derecho del organismo.

El Salón de los Reyes del Ayuntamiento de Antequera ha acogido un pleno extraordinario del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Mollete de Antequera, en el que se formalizó la inscripción definitiva de Mollete San Roque y Horno El Antequerano en el registro de hornos elaboradores, quedando ambas empresas incorporadas como miembros de pleno derecho del organismo. / L.O.

El Consejo Regulador informó de la próxima apertura de una oficina de la IGP Mollete de Antequera en el edificio municipal de San Luis, un espacio que centralizará la gestión del organismo. Está previsto además que, tras el verano, se celebre un acto oficial de presentación de la Indicación Geográfica Protegida, aunque todavía no se ha concretado la fecha.

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Relevo en la dirección del organismo

El pleno extraordinario dejó también formalizado el relevo en la dirección del organismo. Juan Villodres asume la presidencia del Consejo Regulador, mientras que Juan Paradas pasa a ocupar la vicepresidencia.

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