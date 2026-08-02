Sociedad
Alumnos de Campillos participan en ‘Senderos de Convivencia’ para prevenir la violencia entre escolares
La iniciativa de La Polea SCA ha formado a 136 estudiantes de ESO en cinco municipios malagueños para promover la resolución pacífica de conflictos
La Polea SCA ha impulsado durante el curso 2025/2026 el proyecto «Senderos de Convivencia», una propuesta educativa desarrollada en Campillos con el objetivo de prevenir las diferentes formas de violencia que pueden afectar a niños, niñas y adolescentes. La iniciativa busca fomentar valores como la convivencia, la igualdad, el respeto y la diversidad dentro del entorno escolar.
El programa se ha llevado a cabo en el IES Camilo José Cela, donde han participado 136 estudiantes de cinco grupos de 1.º y 2.º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Además de Campillos, el proyecto también se ha desarrollado en los municipios de Sierra de Yeguas, Almargen, Teba y Cañete la Real, Alcalá del Valle y El Saucejo.
Estos jóvenes han recibido formación específica para convertirse en referentes dentro del centro educativo, promoviendo la mediación, la resolución pacífica de conflictos y un clima de convivencia positivo entre el alumnado. «Senderos de Convivencia» se enmarca dentro del proyecto «Futuro Libre de Violencia contra la Infancia», una iniciativa financiada por Educo y la Unión Europea.
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