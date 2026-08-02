Desempleados inician en Antequera una nueva acción formativa

Quince personas han sido seleccionadas para participar en la nueva acción formativa de Gestión Logística que se desarrolla en Antequera dentro del proyecto EnRuta de la Diputación Provincial de Málaga.

Esta iniciativa se lleva a cabo gracias al convenio de colaboración suscrito entre la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Antequera, dando continuidad a las acciones destinadas a mejorar la formación y las posibilidades de inserción laboral de personas desempleadas de Antequera y su comarca.

Los nuevos participantes han sido seleccionados tras presentar sus solicitudes a la cuarta convocatoria de los itinerarios de formación incentivada del proyecto EnRuta, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

Esta acción se suma a las desarrolladas anteriormente en las especialidades de Camarero de Piso y Recepcionista de Hotel, así como a la formación en Cocina Malagueña, que se encuentra actualmente en su fase final.

El nuevo itinerario está centrado en la Gestión Logística, una actividad profesional que cuenta con grandes perspectivas presentes y futuras en Antequera. La formación tendrá una duración total de 310 horas. De ellas, 150 corresponderán a contenidos teóricos impartidos en las instalaciones municipales del Complejo Educacional de El Henchidero, otras 150 horas se destinarán a prácticas profesionales reales en empresas y las 10 horas restantes estarán dedicadas a la orientación laboral de los participantes.