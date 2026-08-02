El GDR de la Sierra Norte, primero de Málaga en aprobar ayudas LEADER

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de la Sierra Norte de Málaga aprobó este miércoles 29 de julio la primera propuesta de resolución provisional de ayudas LEADER de la provincia de Málaga, correspondiente al nuevo marco PEPAC 2023-2027. La Junta Directiva de la entidad, con sede en Archidona, dio luz verde a 10 expedientes que movilizarán una inversión conjunta de 618.621,83 euros y contarán con una ayuda pública de 345.757,62 euros.

La aprobación corresponde a la convocatoria de ayudas dirigida a solicitantes que no son Grupos de Desarrollo Rural, dentro de la Intervención 7119.2 del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. La financiación procede del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y cuenta con cofinanciación de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Con esta resolución, la Sierra Norte de Málaga se convierte en la primera comarca de la provincia en tramitar y resolver propuestas de concesión bajo este nuevo marco comunitario. El gasto total subvencionable de los 10 proyectos, sin IVA, asciende a 539.741,06 euros, lo que sitúa la intensidad de subvención en el 65% del coste subvencionable.

Qué proyectos reciben ayuda

En el ámbito agrícola, encuadrado en la Línea 1 de la convocatoria, se ha aprobado la puesta en marcha de una explotación de pistachos mecanizada.

La Línea 2, dedicada a la diversificación de la economía rural, respalda un conjunto más amplio de iniciativas: la modernización de servicios sanitarios con equipamiento de última tecnología en dos clínicas de fisioterapia y una clínica dental, mejoras de accesibilidad en alojamientos turísticos, la ampliación de la capacidad de impresión sobre textil de una empresa de la comarca, y la mejora de la capacidad operativa junto a la reducción de emisiones contaminantes en negocios de venta e instalación de cocinas, servicios de mantenimiento y residencia canina. A estas iniciativas se suma una nueva actividad de servicios de sanitarios portátiles, igualmente beneficiaria de la ayuda.

Tras la notificación de la propuesta provisional, las personas y entidades beneficiarias dispondrán de un plazo de diez días para presentar la documentación requerida, formular alegaciones o comunicar la aceptación de la subvención propuesta. Esta fase es previa a la resolución definitiva, que corresponderá a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.