Colisión frontal
Seis heridos, entre ellos un menor de ocho años, en un accidente de tráfico en Pizarra
El incidente se generó por una colisión frontal entre dos vehículos en la autovía A-357 de Málaga, cuyos ocupantes tuvieron que ser rescatados y hospitalizados
Seis personas, una de ellas un menor de ocho años, han resultado heridas en un accidente de tráfico entre dos vehículos en el municipio malagueño de Pizarra.
Según ha detallado el Servicio de Emergencias de Andalucía 112, el suceso ha ocurrido este sábado a las a las 18.47 horas, cuando varios conductores que circulaban por la autovía A-357 alertaron de una colisión frontal en el kilómetro 44.
Seis heridos
Al lugar acudieron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos para liberar a ocupantes de los coches siniestrados atrapados, junto con Guardia Civil y Policía Local.
Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud han trasladado a un menor de 8 años en helicóptero al hospital Materno Infantil y a cinco adultos más entre los centros Clínico (hombres de 42 y 52 años) y Regional (hombre de 21 y dos mujeres).
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