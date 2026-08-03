Benalauría clausura con gran éxito su campaña de natación

El Ayuntamiento de Benalauría ha clausurado la campaña de natación, una actividad que ya se ha convertido en una clásica de los veranos en la que han participado alrededor de 30 personas de todas las edades del municipio y que se ha desarrollado en la piscina municipal durante todo el mes de julio.

Según ha explicado Daniel Calvente, concejal de deportes del Ayuntamiento de Benalauría, se ha organizado un encuentro al que han acudido todos los inscritos para poner el punto y final a la campaña de este año.

De esta manera, se han llevado a cabo una serie de juegos y ejercicios tanto para niños como para adultos, se ha ofrecido una merienda colectiva y se ha procedido a la entrega de diplomas y un detalle a todos los participantes.

El monitor deportivo de Benalauría, Orlando Dragos, ha indicado que los inscritos en la campaña de natación han sido divididos en varios grupos según su edad, condición física y capacidades.

De este modo, se han establecido tres grupos de niños y niñas: los más pequeños han participado en juegos e iniciativas con el objetivo de que se familiaricen con el medio acuático, hasta 8 años se han iniciado en la natación y a partir de esa edad han realizado actividades dirigidas a desarrollar habilidades y mejorar su técnica de nado.

Por otro lado, se ha creado un grupo de adultos para el perfeccionamiento de la natación en distintos estilos y, además, el grupo de personas mayores ha realizado diferentes ejercicios, como por ejemplo aquagym.