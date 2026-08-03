El presunto autor del crimen de Francisco confesó que lo mató en su casa de Coín y que luego descuartizó el cadáver

El hombre que ingresó en prisión la pasada semana por presuntamente matar a un vecino de Coín en 2020 confesó que lo mató en la casa de este y que luego descuartizó el cadáver para dispersar los restos por distintos puntos de Alhaurín de la Torre. Así lo ha confirmado este lunes en un comunicado la Guardia Civil, cuerpo que investigaba el paradero de la víctima desde que desapareció en extrañas circunstancias en plena pandemia.

El instituto armado se hizo cargo del caso desde que la familia de la víctima denunciara a finales de abril de aquel año que habían perdido todo rastro de Francisco, que entonces tenía 59 años y cuya ausencia fue catalogada como inquietante. Las pesquisas apenas avanzaron hasta que un hallazgo fortuito que se produjo en junio del año pasado. Dos operarios municipales encontraron un cráneo en una arqueta cuando realizaban tareas de desbroce en una parcela que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre tiene en la calle Antequera, en la urbanización Pinos de Alhaurín. La calavera estaba en el interior de una bolsa de plástico, todavía conservaba un mechón de pelo.

Entorno social y personal de la víctima

El hallazgo supuso un gran salto en la investigación, ya que las pruebas genéticas confirmaron que el ADN de los restos era el de Francisco. "El Grupo de Homicidios centró entonces las actuaciones en el entorno social y personal de la víctima. "El análisis de documentación, bases de datos y medidas tecnológicas autorizadas judicialmente permitieron focalizar la sospecha sobre un conocido del fallecido", han explicado. Con todas las sospechas sobre el presunto autor, los agentes lo detuvieron el pasado 28 de julio y confesó durante el interrogatorio que había matado a Francisco en su casa de Coín y que luego descuartizó el cuerpo para deshacerse de él.

También ubicó la zona en la que se había deshecho de otras partes del cuerpo de la víctima y acompañó a los agentes al lugar, junto a uno de los caminos que llevan a las canteras de Alhaurín de la Torre. En un vídeo que ha difundido la Guardia Civil, se ve al sospechoso señalando el punto donde se ve una sandalia y los investigadores recuperan una bolsa en la que había restos humanos.