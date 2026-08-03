El Torcal de Antequera volverá a tener camping

Durante casi una década, el Camping El Torcal ha sido una de esas heridas abiertas que toda ciudad turística prefiere no enseñar. Situado a los pies del paraje natural más visitado de la comarca, el recinto llegó a acumular a más de 40 familias viviendo de forma permanente en sus parcelas, una deuda que su gestora consideró inasumible, un cerramiento reventado y denuncias de la oposición exigiendo que el Ayuntamiento actuara antes de que ocurriera «una desgracia».

Ahora, por fin, el expediente se ha movido: la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 6 de julio impulsar la concesión de uso y explotación del camping, allanando el camino para que una empresa sevillana lo reconstruya desde cero. La pregunta que sobrevuela Antequera es doble: ¿por qué ha costado tanto y qué gana realmente la comarca con esta reapertura?

Un problema social

El deterioro del camping no fue repentino. Lo que en su día fue una concesión administrativa de 25 años, adjudicada en el año 2000, terminó por agotarse sin que existiera un relevo claro. En el vacío que dejó esa situación, y agravado por la pandemia, el recinto pasó a ser ocupado de forma irregular por familias sin recursos que encontraron en sus parcelas una alternativa habitacional.

El verdadero cuello de botella era jurídico y llevaba mucho más tiempo enquistado. Según ha explicado el propio equipo de gobierno, la parcela del camping nunca llegó a segregarse correctamente del terreno colindante, de modo que dentro de los límites arrendados quedó incluido, por error, el nacimiento del río de la Villa. Esa circunstancia —calificada abiertamente por el gobierno municipal actual como una «negligencia» de administraciones anteriores— impedía cualquier actuación legal sólida sobre el recinto, porque ninguna decisión podía tomarse sin resolver antes a quién pertenecía exactamente cada metro cuadrado.

A ese problema de origen se sumó la propia ocupación irregular, que obligó a poner en marcha procedimientos judiciales de desalojo antes de que el Ayuntamiento pudiera plantearse siquiera sacar el recinto a concesión.

Una empresa ya conocida

El desenlace ha llegado de la mano de Inversiones Sevilla Puerto S.L., la misma compañía que gestiona el centro de visitantes del Torcal y que ya en mayo había presentado al Ayuntamiento de Antequera un proyecto, memoria y plan de viabilidad económica para hacerse cargo del camping.

Según detalló entonces la teniente de alcalde de Turismo, Ana Cebrián, la propuesta pasaría por reconstruir, remodelar y poner en uso el 100% de la parcela de una sola vez, no por fases, un punto que el propio alcalde, Jesús Barón, ha subrayado como diferencial frente a ofertas que carecían de la solidez financiera.