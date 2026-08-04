Denuncian la dispersión de una colonia de gatos tras una poda "temeraria" con desbrozadoras en una parcela del centro de Ronda

Vecinos del municipio malagueño de Ronda han denunciado la "temeraria" y "deliberada" intervención que hace unos días provocó la dispersión de una colonia de gatos asentada en una parcela ubicada de la calle San Juan Bosco, a apenas 200 metros del Ayuntamiento. Según la denuncia registrada el pasado 29 de julio en el Consistorio, dos operarios accedieron ese mismo día al solar del edificio Duque de Ahumada con desbrozadoras y limpiaron el terreno sin previo aviso a los gestores de la colonia ni a la protectora colaboradora y desoyendo a los vecinos que les alertaron a los trabajadores de la presencia de los gatos.

El documento relata cómo la actuación con las máquinas, conocidas por lo ruidosas y lesivas que pueden llegar a ser, provocó el "pánico" entre los felinos y su "dispersión" descontrolada hacia vías públicas con "tráfico rodado" y también a zonas de altura como cornisas con el consiguiente "riesgo vital". Tres de los miembros de la colonia, formada por una pareja que tuvo una camada en el abril del año pasado en el coche de un vecino, seguían este lunes en paradero desconocido desde la intervención, que además ha dejado a los restantes sin zonas de protección climatológica al eliminar toda la vegetación.

El acceso a la parcela es con llave. / L.O.

Los denunciantes, que invierten una media de 100 euros al mes para atender a los animales, consideran que se trata de una actuación especialmente grave, ya que el Ayuntamiento conocía la existencia de la colonia hasta el punto de que fue esta administración la que facilitó las llaves de la parcela a los cuidadores para acceder a la misma. Este diario ha solicitado la versión municipal, pero de momento no ha obtenido respuesta.

Obligaciones legales

Los denunciantes advierten de que lo ocurrido podría suponer un incumplimiento de distintas normas administrativas e incluso penales, puesto que el artículo 340 bis del Código Penal tipifica las lesiones y el maltrato hacia animales vertebrados, "cubriendo la comisión por omisión o la imprudencia grave cuando una autoridad o sus delegados actúan causando sufrimiento, pánico o riesgo cierto de muerte por falta de diligencia debida, habiendo sido advertidos formalmente con carácter previo, y durante la sesión".

Cinco de los ejemplares descansando en la parcela antes del incidente. / L.O.

Por ello, solicitan que se impida cualquier actuación similar en la parcela; la apertura de un expediente informativo y sancionador para identificar a la empresa o concejalía responsable de dar la orden de la actuación sin aplicar los protocolos que garanticen el bienestar animal que exige la ley; que se emita un informe veterinario municipal para evaluar posibles bajas o lesiones de gatos como consecuencia de la actuación; y explicaciones ante el caso omiso que hizo el Ayuntamiento hasta en tres ocasiones el día de los hechos.

Los vecinos aseguran que esta información también será remitida al Seprona de la Guardia Civil y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga.