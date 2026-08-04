Mejorada la accesibilidad de la Plaza de Toros de Antequera con nuevas rampas, espacios adaptados y recorridos sin barreras

Antequera ha mejorado la accesibilidad de la Plaza de Toros, una actuación destinada a facilitar el acceso y la movilidad por el recinto de personas con movilidad reducida o dificultades para desplazarse.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha destacado durante la visita al recinto la importancia y la complejidad de adaptar un edificio histórico y patrimonial cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo XIX a las actuales necesidades de accesibilidad. La intervención ha contado con un presupuesto cercano a los 15.000 euros, además del trabajo desarrollado directamente por los servicios municipales y la cuadrilla del Área de Patrimonio Histórico.

Las obras han incluido la eliminación de escalones y barreras arquitectónicas, la adecuación de dos rampas, la creación de un segundo espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas en los tendidos y la adaptación completa de un aseo para personas con movilidad reducida.

También se han ampliado varias puertas y pasos interiores que presentaban una anchura reducida, mejorando así tanto la accesibilidad como la fluidez y la seguridad en la entrada y salida del público, especialmente durante la celebración de espectáculos con una elevada asistencia.

Manolo Barón ha explicado que estas mejoras beneficiarán no solo a personas con movilidad reducida o usuarias de silla de ruedas, sino también a personas mayores o a quienes necesiten desplazarse con andador, bastón o muletas. Una de las principales novedades es la creación de un itinerario accesible y libre de barreras desde la Puerta del Sol hasta los tendidos de sol y sombra, permitiendo recorrer esta zona del recinto sin necesidad de superar escalones.

Los trabajos principales se encuentran ya concluidos y únicamente quedan pendientes algunos retoques de pintura, que estarán finalizados antes del comienzo de la Real Feria de Agosto, de forma que la Plaza de Toros cuente con todas estas mejoras durante los próximos festejos taurinos. «Estamos realizando una apuesta importante por la accesibilidad y por uno de los edificios más emblemáticos de Antequera y una de las plazas de toros más singulares de Andalucía», concluye el Alcalde.