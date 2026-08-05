Antequera y el Colegio de Abogados suscriben un convenio para reforzar la mediación de conflictos

El Ayuntamiento de Antequera y el Ilustre Colegio de Abogados de Antequera firmaron este miércoles 5 de agosto un convenio de colaboración para reforzar la mediación y agilizar la resolución extrajudicial de conflictos. El alcalde, Manolo Barón, y el decano del Colegio de Abogados, Luis Moreno, rubricaron el acuerdo, que pondrá la Unidad de Mediación de la Policía Local al servicio de las sesiones de conciliación previas a los procedimientos judiciales civiles y mercantiles.

El acuerdo responde al marco establecido por la Ley Orgánica 1/2025, de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que obliga a intentar previamente un Medio Adecuado de Solución de Controversias (MASC) antes de acudir a los tribunales en la mayoría de los procedimientos civiles y mercantiles. El Ayuntamiento pondrá a disposición del Colegio de Abogados la Unidad de Mediación para apoyar el desarrollo de estas sesiones de conciliación.

Manolo Barón explicó que la Alcaldía, la Delegación de Seguridad y la Jefatura de la Policía Local reciben habitualmente consultas de vecinos con discrepancias por propiedades colindantes, desagües, tejados, solares o ruidos, casos en los que las personas afectadas buscan una intermediación antes que una denuncia.

Más de 60 casos atendidos desde enero

El decano Luis Moreno señaló que la mediación es un procedimiento voluntario, en el que ambas partes aceptan la intervención de un tercero imparcial, y permite alcanzar soluciones más rápidas y económicas que un proceso judicial. Moreno advirtió además de la elevada carga de trabajo que soportan los órganos judiciales del partido de Antequera.

El teniente de alcalde de Seguridad, Antonio García Mendoza, explicó que el Gobierno de España estableció la nueva obligación legal sin aportar financiación adicional, por lo que el Ayuntamiento contribuirá con sus propios recursos humanos. También valoró el apoyo de la Junta de Andalucía a los colegios profesionales para atender el volumen de solicitudes previsto.

La Unidad de Mediación se creó en el último trimestre de 2025 con un agente especializado y desde hace un mes cuenta con un segundo policía local. El jefe de la Policía Local, Francisco Alcántara, recordó que la mediación forma parte de las funciones atribuidas históricamente a las policías locales y que los acuerdos mediados suelen cumplirse mejor porque ambas partes participan en la solución.

Las solicitudes pueden presentarse mediante el formulario disponible en la web municipal, por correo electrónico o presencialmente en la Jefatura de la Policía Local. El agente Juan Pablo Pérez, responsable de la unidad, precisó que la participación de ambas partes debe ser voluntaria. Desde comienzos de 2026, la unidad ha atendido más de 60 casos, con un plazo medio de resolución o asesoramiento de entre 15 y 20 días.

El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años, prorrogables mediante acuerdo expreso de ambas partes, y no conllevará contraprestación económica entre las instituciones, ya que se emplearán medios y personal propios. Se constituirá una comisión de seguimiento con dos representantes del Ayuntamiento y dos del Colegio de Abogados, encargada de supervisar el cumplimiento del acuerdo y proponer mejoras.

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En virtud del convenio, el Ayuntamiento facilitará la intervención de la Unidad de Mediación, pondrá a disposición espacios municipales y designará personal cualificado. El Colegio de Abogados, por su parte, gestionará las solicitudes de conciliación, coordinará las actuaciones con el Ayuntamiento y garantizará la intervención de profesionales jurídicos en cada proceso.