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Sentencia

Condenado un hombre a cuatro años de prisión por violar a una amiga en Ronda

El acusado, que había invitado a sus amigos a su casa, aprovechó que la víctima estaba dormida para penetrarla sin su consentimiento

Archivo - Fachada Ciudad de la Justicia de Málaga.

Archivo - Fachada Ciudad de la Justicia de Málaga. / EUROPA PRESS - Archivo

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La Opinión

Málaga

Un hombre ha sido condenado a cuatro años de prisión por abusar sexualmente de una amiga en la localidad malagueña de Ronda.

Los hechos, según han sido recogidos por EFE de la sentencia, sucedieron el 7 de abril de 2019. El hombre propuso a varios amigos, entre los que se encontraba la víctima, dirigirse a una vivienda de su propiedad, donde estuvieron bailando y bebiendo alcohol y fueron invitados a quedarse a dormir.

Sobre las seis de la madrugada, la víctima y dos amigas, que se encontraban bajo los efectos alcohol, decidieron trasladarse a una habitación para dormir, donde descansaron las tres en una cama.

La víctima estaba dormida

El acusado, que dormía en una habitación contigua con su novia, se dirigió a la habitación de las tres amigas, se situó junto a la víctima, que estaba "profundamente dormida", le bajó la ropa y, sin su consentimiento, la penetró vaginalmente sin preservativo.

A la mañana siguiente, la víctima sintió molestias en sus genitales. Esta comentó a sus amigas que creía que la habían violado y observó en su ropa interior una sustancia blanca, al parecer semen.

La mujer se dirigió al Hospital de Ronda, donde fue reconocida por el médico forense, que apreció en la zona un leve enrojecimiento.

Error en las pruebas

El acusado motivó su recurso de apelación por un error en la apreciación de las pruebas y una vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

Noticias relacionadas y más

Además de la citada pena de prisión, al hombre se le ha prohibido aproximarse o comunicarse con la víctima durante cinco años, periodo durante se ejecutará una libertad vigilada tras su salida de la cárcel, y deberá indemnizarla con 6.000 euros.

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