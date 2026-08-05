Multas de hasta 3.000 euros en Villanueva del Trabuco por el mal uso del agua: prohibido regar, lavar coches o llenar piscinas con agua pública

El Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco ha hecho público un bando municipal con medidas extraordinarias para garantizar el suministro de agua a toda la población, ante una situación en la que el consumo está superando la entrada de agua en los depósitos del municipio.

El alcalde, Juan Alejandro Pascual Martín, firma el bando en el que se establecen varias prohibiciones inmediatas para regular el uso de este recurso, calificado en el propio documento como «un bien tan preciado y escaso». A partir de ahora queda prohibido regar huertos y vías, tanto particulares como públicas, con agua procedente de la red de suministro, así como llenar piscinas particulares con agua de la red pública. Tampoco se podrán lavar coches u otros vehículos con dicha red, salvo en el caso de las empresas dedicadas específicamente a esta actividad, y se prohíbe igualmente el llenado de depósitos o aljibes, con la excepción de aquellos destinados a servicios de la comunidad.

El bando recuerda que, desde el 4 de noviembre de 2004, está en vigor el Reglamento de los Servicios Municipales de Abastecimiento y Saneamiento de Agua del Ayuntamiento, que califica como infracciones muy graves aquellas conductas que supongan un uso incorrecto del servicio o un fraude en el consumo. Estas actuaciones podrán ser sancionadas con multas de hasta 3.000 euros.

Noticias relacionadas

El Consistorio ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para ayudar a corregir cualquier desviación de estas normas y detectar posibles consumos abusivos del agua. Es por ello que estas medidas permanecerán en vigor hasta que se disponga lo contrario, por lo que no se ha establecido, de momento, una fecha límite para su finalización.