Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tercera víctima del incendio de BenalmádenaVer el eclipse en MálagaRepunte de Virus del NiloMuere el guitarrista Pepe HabichuelaCrimen de BenahavísPillados manteniendo relacionesEn venta la bisutería DocombiOperación salida del Málaga CF
instagramlinkedin

Denuncia

La Policía Nacional expedienta a un vecino de Ronda por empadronar a extranjeros que nunca vivieron en su vivienda

Los migrantes se encontraban en situación irregular en el momento de realizarse los trámites en el padrón municipal, siendo el fin de la trama, según las pesquisas, la regularización de su situación en el país

Archivo - Policía Nacional en una imagen de archivo.

Archivo - Policía Nacional en una imagen de archivo. / POLICÍA NACIONAL - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

MÁLAGA

La Policía Nacional ha tramitado, en el ámbito de la Ley de Extranjería, seis expedientes administrativos sancionadores contra el arrendatario de una vivienda en Ronda (Málaga), quien supuestamente habría autorizado el empadronamiento fraudulento de media docena de ciudadanos extranjeros, los cuales nunca llegaron a vivir en el domicilio del sospechoso.

Se da la circunstancia que los migrantes se encontraban en situación irregular en el momento de realizarse los trámites en el padrón municipal, siendo el fin de la trama, según las pesquisas, la regularización de su situación en el país, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación, llevada a cabo por agentes del Grupo Local de Extranjería de la Comisaría de Ronda, se inició a raíz de una información procedente de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en la Comisaría de Córdoba, al detectarse cómo súbditos de Marruecos presentaban un mismo lugar de empadronamiento en sus trámites de documentación, repitiéndose idéntico domicilio, situado en Ronda, en todos los casos.

Análisis de documentación e incursiones discretas

Las sospechas iniciales acerca de un posible fraude llevaron a los agentes a realizar las averiguaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. Así, se analizó la documentación obtenida del padrón municipal y también se efectuaron incursiones discretas en el entorno del domicilio con contactos vecinales, entre otras diligencias.

Tras las gestiones se pudo comprobar que en la vivienda utilizada para los empadronamientos fraudulentos no habrían convivido los extranjeros que rezaban como empadronados en el inmueble, no llegando nunca a residir en el domicilio en cuestión.

Las indagaciones preveían que los empadronamientos serían aportados más adelante, juntos con otros requisitos, en solicitudes de autorización de residencia.

La actual Ley de Extranjería contempla, entre otras, la infracción grave para toda aquella persona, propietaria o inquilina de un inmueble, que hubiese autorizado o consentido el empadronamiento de una persona en su domicilio sin que éste sea su domicilio real, pudiendo incurrir en un "empadronamiento en fraude de ley", y conllevando, previa instrucción de expediente administrativo, una sanción económica que oscilaría entre 501 y 10.000 euros, por cada persona indebidamente inscrita, siempre y cuando los hechos no constituyan infracción penal.

Noticias relacionadas y más

La investigación discurrió por el ámbito administrativo, instruyéndose seis expedientes administrativos sancionadores de multa contra el inquilino del inmueble.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Málaga, en aviso naranja por calor y terral: cuándo termina la ola de calor
  2. Denuncian la dispersión de una colonia de gatos tras una poda 'temeraria' con desbrozadoras en una parcela del centro de Ronda
  3. El vicepresidente de los Comerciantes de Benalmádena, sobre el renacer del Tívoli: “Las cadenas hoteleras más punteras van a estar más interesadas en abrir en el municipio"
  4. El restaurante tradicional de Málaga que ha sido distinguido como uno de los mejores de España por recuperar 'la antigua manera de guisar': 'Es apasionante
  5. Aparatoso incendio en una zona arbolada junto a la MA-20 de Málaga
  6. Estos son los lugares donde puedes recoger gafas homologadas gratuitas para ver el eclipse en Málaga
  7. Alberto García, nuevo empresario de La Malagueta, afronta su primera Feria de Málaga: «Queremos convertir la plaza en un espacio vivo para toda la ciudad»
  8. Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria del Málaga CF: precio de las entradas y fechas de compra

El turista extranjero deja en Málaga 189 euros de media, un 7% más que hace un año

El turista extranjero deja en Málaga 189 euros de media, un 7% más que hace un año

Cae a un bidón de agua en Alhaurín el Grande y tiene que ser auxiliado por los bomberos: así ha sido el rescate del joven de 27 años

Cae a un bidón de agua en Alhaurín el Grande y tiene que ser auxiliado por los bomberos: así ha sido el rescate del joven de 27 años

La Policía Nacional expedienta a un vecino de Ronda por empadronar a extranjeros que nunca vivieron en su vivienda

La Policía Nacional expedienta a un vecino de Ronda por empadronar a extranjeros que nunca vivieron en su vivienda

Vithas Málaga cierra el primer semestre de 2026 consolidando su crecimiento en cirugías, consultas externas y altas hospitalarias

Vithas Málaga cierra el primer semestre de 2026 consolidando su crecimiento en cirugías, consultas externas y altas hospitalarias

Sánchez y el PSOE homenajean a las Trece Rosas en el 87 aniversario de su fusilamiento

Sánchez y el PSOE homenajean a las Trece Rosas en el 87 aniversario de su fusilamiento

La artista malagueña Natalia Cardoso obtiene la beca de artes plásticas y visuales Casa de Velázquez en su tercera edición

La artista malagueña Natalia Cardoso obtiene la beca de artes plásticas y visuales Casa de Velázquez en su tercera edición

¿Está hoy el mar "pa' tabla"? Un malagueño crea una aplicación para practicar paddle surf con seguridad

¿Está hoy el mar "pa' tabla"? Un malagueño crea una aplicación para practicar paddle surf con seguridad

Dos detenidos por secuestrar a un hombre en Torrox-Costa y desfigurarle la cara a golpes para robarle

Dos detenidos por secuestrar a un hombre en Torrox-Costa y desfigurarle la cara a golpes para robarle
Tracking Pixel Contents