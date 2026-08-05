Prevención
Tolox se queda sin la tradicional cohetá de San Roque por el alto riesgo de incendio
La Junta de Andalucía deniega el lanzamiento de cohetes previsto para el 16 de agosto al encontrarse el municipio en una zona forestal de especial peligro
La tradicional cohetá en honor a San Roque no podrá celebrarse este año en Tolox. La Dirección General de Gestión de Incendios Forestales de la Agencia de Emergencias de Andalucía ha denegado la autorización excepcional solicitada por el Ayuntamiento para lanzar cohetes y otros artificios pirotécnicos el próximo 16 de agosto.
La resolución se fundamenta en el elevado riesgo de incendio forestal existente durante estas fechas, cuando Andalucía se encuentra en Época de Peligro Alto. Además, todo el casco urbano de Tolox está situado dentro de una Zona de Peligro y de la denominada Zona de Influencia Forestal por su proximidad a los montes que rodean el municipio.
La normativa impide utilizar material pirotécnico
La legislación vigente prohíbe durante este periodo el uso del fuego y de material pirotécnico en estas áreas para reducir el riesgo de incendios y proteger tanto a la población como al entorno natural. La restricción se ha extendido de manera excepcional al conjunto de Andalucía debido a la sucesión de graves incendios forestales y a las altas temperaturas.
A estas circunstancias se suma el estado especialmente seco del entorno rural de Tolox. Las lluvias provocadas por las borrascas registradas a comienzos de año favorecieron el crecimiento de la vegetación, que ahora presenta abundante material combustible capaz de facilitar la rápida propagación de cualquier fuego.
El Ayuntamiento intentará revertir la decisión
El Ayuntamiento ha mostrado su desacuerdo con la denegación por la importancia que la cohetá tiene dentro de las fiestas patronales dedicadas a San Roque. El equipo de gobierno asegura que seguirá realizando gestiones dentro del marco legal para intentar revertir la resolución y agotar las vías administrativas disponibles.
El Consistorio sostiene: "No damos por cerrada esta cuestión", aunque mientras la prohibición permanezca vigente ha pedido a vecinos y visitantes que respeten la normativa. La prioridad, señala el bando municipal, es evitar cualquier situación que pueda desencadenar un incendio forestal y poner en peligro a las personas y al entorno natural.
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