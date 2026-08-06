Jerónimo Macías, alcalde de Tolox: "Ni siquiera nos han dado alternativas"

El municipio malagueño de Tolox se enfrenta a una de las crisis culturales más complejas de su historia reciente. La Dirección General de Gestión de Incendios Forestales de la Agencia de Emergencias de Andalucía ha denegado formalmente la autorización excepcional para celebrar la tradicional "Cohetá" en honor a San Roque,prevista para el próximo 16 de agosto.

La resolución autonómica alega motivos estrictos de seguridad medioambiental. Todo el casco urbano se encuentra catalogado como Zona de Peligro y dentro de la Zona de Influencia Forestal debido a su proximidad con el entorno natural de la Sierra de las Nieves.

La normativa vigente prohíbe de forma taxativa el uso del fuego y de material pirotécnico durante el verano andaluz, catalogado como Época de Peligro Alto. Este año, según señala el informe de la Agencia de Emergencias, el riesgo se ha agravado exponencialmente. Las intensas lluvias provocadas por los trenes de borrascas a principios de año generaron un abundante crecimiento de la vegetación que, sumado a las altas temperaturas continuadas del estío, ha convertido el entorno rural en un polvorín de material vegetal seco altamente inflamable.

"Un tolito sin cohetá no es un tolito", dice el alcalde de Tolox, Jerónimo Macías. / Jose Miguel Sepulveda

Una tradición de origen inmemorial

Para Tolox, la 'Cohetá' representa —junto al 'Día de los Polvos' en Carnaval— la jornada más importante de su calendario festivo y de su identidad comunitaria. El origen de esta manifestación pirotécnico-religiosa se remonta a tiempos inmemoriales, vinculada estrechamente a la devoción al santo protector contra la peste y las calamidades.

Tradicionalmente, la salida procesional de la imagen del patrón (obra del imaginero Francisco Buiza) es recibida por una estruendosa y masiva lluvia de cientos de docenas de cohetes lanzados por los vecinos de Tolox, también llamados 'tolitos'. Esta singular tradición está catalogada formalmente como un evento de Manifestación Festiva Religiosa y Tradicional de Interés Cultural local. Cada año obliga al Ayuntamiento a tramitar un complejo expediente de autorizaciones cruzadas ante la Subdelegación del Gobierno de España y la Junta de Andalucía.

La Cohetá es una manifestación pirotécnico religiosa que se celebra en Tolox desde tiempos inmemoriales. / Jose Miguel Sepulveda

Malestar en el Consistorio por la falta de "puntos de encuentro"

Este diario se ha puesto en contacto con el alcalde de Tolox, Jerónimo Macías Reina (PP), quien ha manifestado su absoluto respeto a la legalidad vigente, aunque discrepa abiertamente con la rigidez de la resolución.

"Asumo esta decisión en nombre de Tolox, pero no comparto las razones. Nunca ha ocurrido ningún incidente forestal a excepción de algunos incidentes aislados por imprudencia o por no cumplir el reglamento" —afirma el regidor, defendiendo la trayectoria limpia del festejo en materia de incendios.

El primer edil reprocha que la Administración autonómica haya optado por la vía de la prohibición total sin explorar vías intermedias de colaboración: "No entiendo cómo no se nos han propuesto opciones a La Cohetá. Podríamos haber desbrozado zonas amplias, incrementar masivamente la presencia de medios contraincendios, dejar de usar las manos para lanzar cohetes y usar tablillas reglamentarias, limitar drásticamente la cantidad de cohetes que lanza cada tirador o establecer turnos de tirada para evitar la aglomeración de los mismos. En definitiva, lamentamos que no se hubiese llegado a un punto de encuentro o a un acuerdo razonable para el pueblo".

Tolox celebra cada año una cohetá por San Roque. / MLPortillo

Lanzadores formados y pólvora reducida

El alcalde insiste en que las medidas de seguridad del municipio son máximas. Los tiradores locales reciben cursos periódicos de reciclado y renovación impartidos por ingenieros de minas y explosivos. Gracias a esta formación técnica, los participantes adquieren la cualificación obligatoria de Consumidor Reconocido como Experto en pirotecnia (certificación CRE), lo que les habilita legalmente para el manejo de soportes, artilugios fijos, móviles y sistemas de disparo conforme a la Instrucción Técnica Complementaria ITC-18 del Reglamento de Pirotecnia. "Tengo miedo a que el remedio sea peor que la enfermedad, ya que el lanzamiento de cohetes de forma no controlada, no ordenada y no organizada puede se mucho más peligroso y así se lo he hecho saber a las distintas administraciones".

Además, Macías detalla los esfuerzos municipales por mitigar riesgos este año: "Es muy difícil que un cohete llegue a un área forestal por la distancia del casco urbano y porque cada año exigimos que la carga de pólvora disminuya. Concretamente, este año habíamos cambiado de empresa de pirotecnia para garantizar que la carga fuera la menor posible. Si nos restringen la zona y forma de tirada, el pueblo lo entenderá y se ajustará a la exigencia, somos un pueblo cívico amable y acogedor y no unos salvajes como nos calificaron el año pasado en medios y redes sociales, pero no entendemos que sin darnos opciones nos prohíban la fiesta por antonomasia de nuestro pueblo. Tiendo mi mano y la de mi pueblo a las administraciones competentes, para que nos ayuden en la forma que sea a seguir con nuestra tradición histórico-festiva-religiosa, un tolito sin cohetes no es un tolito".

Esfuerzo administrativo hasta el último minuto

Pese al bache que supone el decreto de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, el Equipo de Gobierno local ha subrayado a través de un comunicado oficial que no da la cuestión por cerrada. El Ayuntamiento agota a contrarreloj las últimas vías administrativas y mantiene el diálogo abierto con los técnicos de la Junta de Andalucía para intentar revertir o flexibilizar la resolución antes del 16 de agosto.

No obstante, desde el Consistorio apelan firmemente a la responsabilidad ciudadana y al estricto cumplimiento de la ley mientras la prohibición permanezca en vigor. La prioridad absoluta compartida por las administraciones sigue siendo la seguridad de los vecinos, los visitantes y el blindaje del valioso patrimonio natural que rodea al municipio termal.