Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apagón en el CentroPrevención ante el calor extremoMaría Barranco, abanderada de la Feria de MálagaPrimera victoria en la pretemporada del Málaga CFYa hay empresa para el consultorio de CártamaObras residencia de mayores MarbellaSi el eclipse te pilla conduciendoEl Málaga CF convence ante el Al-Arabi catarí
instagramlinkedin

Fiestas

Melody amadrinará la gran fiesta del Tomate Huevo Toro en Coín

La Verbena Tomatera contará con las actuaciones de Siempre Así y Sótano Sur los días 13 y 14 de agosto, antes del tradicional concurso, cata y subasta del día 15

La cantante Melody será la madrina de la verbena del Tomate Huevo de Toro

La cantante Melody será la madrina de la verbena del Tomate Huevo de Toro / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro González

Alejandro González

Málaga

El Tomate Huevo Toro volverá a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la Feria de Agosto de Coín. La tercera edición de la Verbena Tomatera se celebrará los días 13 y 14 de agosto, desde las 20.00 horas, en la plaza de la Alameda, con conciertos, gastronomía y actividades destinadas a promocionar los productos de la huerta del Valle del Guadalhorce.

La programación continuará el sábado 15 de agosto en el Parque de San Agustín, donde tendrá lugar el tradicional Concurso Cata Subasta del Tomate Huevo Toro. La cantante sevillana Melody será la madrina de esta edición, una de las principales novedades anunciadas por la organización.

La artista, que acumula más de dos décadas de trayectoria musical, participará así en uno de los principales actos de la campaña de promoción de este tomate cultivado al aire libre en el Valle del Guadalhorce.

Coín celebrará la verbena Tomate Huevo de Toro el 13 y 14 de agosto, la cata subasta el día 15.

Coín celebrará la verbena Tomate Huevo de Toro el 13 y 14 de agosto, la cata subasta el día 15. / L.O.

Conciertos de Sótano Sur y Siempre Así en Coín

La plaza de la Alameda acogerá durante las dos noches una programación que combinará música, gastronomía y ambiente festivo. El 13 de agosto actuará Sótano Sur, mientras que el 14 de agosto será el turno de Siempre Así.

Las dos jornadas estarán amenizadas por el DJ Toni Solís y contarán con una barra de comida y bebida en la que el Tomate Huevo Toro tendrá un papel destacado.

La Verbena Tomatera forma parte de la programación de la Feria de Agosto de Coín y tiene también como objetivo recaudar fondos para las actividades de promoción del tomate y de otros productos agrícolas de la comarca.

Concurso, cata y subasta del Tomate Huevo Toro

La programación dedicada a este producto continuará durante la mañana del 15 de agosto con el Concurso Hortofrutícola y el Concurso Cata Subasta del mejor lote de Tomate Huevo Toro.

Como novedad, las personas que presenten tomates al certamen recibirán una bonificación en el momento de entregarlos. La medida pretende incentivar la participación de los agricultores y reconocer la calidad de los ejemplares cultivados en la comarca.

Durante esa misma mañana, vecinos y visitantes podrán comprar Tomate Huevo Toro directamente a los productores en los puestos que se instalarán en el Parque de San Agustín.

Homenaje al agricultor Juan Urbano

La celebración incluirá además el Reconocimiento y Homenaje a la labor agrícola 2026, que se entregará el 13 de agosto. La distinción ha recaído este año en el agricultor coineño Juan Urbano, en reconocimiento a su trayectoria y a su trabajo en el campo.

Pepe Cobos, representante de Bodegas El Pimpi, destacó durante la presentación el doble carácter de la iniciativa: "Hay que divertirse, que es el espíritu de una verbena y, además, esta verbena es un sentido homenaje al campo y al trabajo que hacen durante todo el año para proporcionarnos lo mejor de la huerta".

Noticias relacionadas y más

La programación coincidirá con los últimos días de la Feria de Agosto y con los actos en honor a la Virgen de la Fuensanta, patrona y alcaldesa perpetua de Coín.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Atlético de Madrid acelera el mercado antes de recibir al Málaga CF: Julián Álvarez, Ruggeri, Molina...
  2. Jerónimo Macías, alcalde de Tolox: 'Ni siquiera nos han dado alternativas
  3. Málaga bate su récord de población: la provincia sigue superando los 1,8 millones y la capital los 600.000 habitantes
  4. Sergio Cerdán, el mejor espetero de la Costa del Sol: 'El espeto resume la esencia marinera
  5. Guía para ver el eclipse en Málaga el 12 de agosto: consejos para disfrutarlo de forma segura
  6. La Mancomunidad de Municipios saca del agua de la Costa del Sol juguetes, palés y hasta un delfín atrapado
  7. El pueblo costero de Málaga que ya ha abierto su piscina municipal con entradas desde 2 euros: este año estrena una pradera de césped y pérgolas
  8. Todas las normas de la Feria de Málaga: desde el acceso gratuito a las casetas del Real al fin de la música a las 18 horas en el Centro

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Los vecinos del Centro de Málaga reclaman soluciones al Ayuntamiento ante los constantes apagones: "Cada vez son más frecuentes y duraderos"

Los vecinos del Centro de Málaga reclaman soluciones al Ayuntamiento ante los constantes apagones: "Cada vez son más frecuentes y duraderos"

Detenidos en Málaga dos presuntos miembros de un grupo de hurtos: los pillaron con 6.170 euros y nueve móviles

Detenidos en Málaga dos presuntos miembros de un grupo de hurtos: los pillaron con 6.170 euros y nueve móviles

Delaossa convierte Starlite en un mar verde y morado

Delaossa convierte Starlite en un mar verde y morado

Málaga declara en alerta a Campanillas hasta el 3 de septiembre tras detectar el virus del Nilo en un mosquito: "No se ha registrado ningún caso en personas o animales"

Málaga declara en alerta a Campanillas hasta el 3 de septiembre tras detectar el virus del Nilo en un mosquito: "No se ha registrado ningún caso en personas o animales"

El Complejo Deportivo Municipal de El Maulí avanza en su transformación con una inversión cercana a los 200.000 euros

El Complejo Deportivo Municipal de El Maulí avanza en su transformación con una inversión cercana a los 200.000 euros

Málaga concentra ya el 28,4% del turismo andaluz y roza los 3,1 millones de visitantes en un trimestre

Málaga concentra ya el 28,4% del turismo andaluz y roza los 3,1 millones de visitantes en un trimestre

Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel

Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel
Tracking Pixel Contents