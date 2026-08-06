Melody amadrinará la gran fiesta del Tomate Huevo Toro en Coín

El Tomate Huevo Toro volverá a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la Feria de Agosto de Coín. La tercera edición de la Verbena Tomatera se celebrará los días 13 y 14 de agosto, desde las 20.00 horas, en la plaza de la Alameda, con conciertos, gastronomía y actividades destinadas a promocionar los productos de la huerta del Valle del Guadalhorce.

La programación continuará el sábado 15 de agosto en el Parque de San Agustín, donde tendrá lugar el tradicional Concurso Cata Subasta del Tomate Huevo Toro. La cantante sevillana Melody será la madrina de esta edición, una de las principales novedades anunciadas por la organización.

La artista, que acumula más de dos décadas de trayectoria musical, participará así en uno de los principales actos de la campaña de promoción de este tomate cultivado al aire libre en el Valle del Guadalhorce.

Coín celebrará la verbena Tomate Huevo de Toro el 13 y 14 de agosto, la cata subasta el día 15. / L.O.

Conciertos de Sótano Sur y Siempre Así en Coín

La plaza de la Alameda acogerá durante las dos noches una programación que combinará música, gastronomía y ambiente festivo. El 13 de agosto actuará Sótano Sur, mientras que el 14 de agosto será el turno de Siempre Así.

Las dos jornadas estarán amenizadas por el DJ Toni Solís y contarán con una barra de comida y bebida en la que el Tomate Huevo Toro tendrá un papel destacado.

La Verbena Tomatera forma parte de la programación de la Feria de Agosto de Coín y tiene también como objetivo recaudar fondos para las actividades de promoción del tomate y de otros productos agrícolas de la comarca.

Concurso, cata y subasta del Tomate Huevo Toro

La programación dedicada a este producto continuará durante la mañana del 15 de agosto con el Concurso Hortofrutícola y el Concurso Cata Subasta del mejor lote de Tomate Huevo Toro.

Como novedad, las personas que presenten tomates al certamen recibirán una bonificación en el momento de entregarlos. La medida pretende incentivar la participación de los agricultores y reconocer la calidad de los ejemplares cultivados en la comarca.

Durante esa misma mañana, vecinos y visitantes podrán comprar Tomate Huevo Toro directamente a los productores en los puestos que se instalarán en el Parque de San Agustín.

Homenaje al agricultor Juan Urbano

La celebración incluirá además el Reconocimiento y Homenaje a la labor agrícola 2026, que se entregará el 13 de agosto. La distinción ha recaído este año en el agricultor coineño Juan Urbano, en reconocimiento a su trayectoria y a su trabajo en el campo.

Pepe Cobos, representante de Bodegas El Pimpi, destacó durante la presentación el doble carácter de la iniciativa: "Hay que divertirse, que es el espíritu de una verbena y, además, esta verbena es un sentido homenaje al campo y al trabajo que hacen durante todo el año para proporcionarnos lo mejor de la huerta".

La programación coincidirá con los últimos días de la Feria de Agosto y con los actos en honor a la Virgen de la Fuensanta, patrona y alcaldesa perpetua de Coín.