El Complejo Deportivo Municipal de El Maulí avanza en su transformación con una inversión cercana a los 200.000 euros

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha visitado junto al teniente de alcalde delegado de Deportes, Juan Rosas, y la teniente de alcalde delegada de Obras y Mantenimiento, Teresa Molina, las obras que se están desarrollando en el Complejo Deportivo Municipal de El Maulí, correspondientes a la tercera fase de mejora de estas instalaciones deportivas, que se encuentran ya en su fase final.

Esta tercera fase ha supuesto una inversión cercana a los 200.000 euros, financiada a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), que además ha permitido la generación de 50 contratos laborales durante su ejecución.

Entre las principales actuaciones desarrolladas se encuentra la instalación de nuevos tramos de vallado perimetral, tanto en el entorno de las pistas de petanca como en la zona próxima al pabellón Agustín Rodríguez. Los trabajos han permitido además mejorar las propias pistas de petanca y acondicionar una nueva zona de acceso al complejo deportivo. A estas intervenciones se suma la finalización de la pista cubierta de tenis, una infraestructura que mejorará notablemente las condiciones para la práctica de esta disciplina y que dará servicio tanto a los usuarios de las instalaciones como a la Escuela Municipal de Tenis.

Manolo Barón ha destacado la importancia de esta nueva fase dentro del proyecto global de transformación de El Maulí, subrayando que el objetivo es ir completando progresivamente un recinto deportivo cada vez más moderno, funcional y adaptado a las necesidades de sus usuarios. «Estamos completando este complejo paso a paso, incorporando cada vez más mejoras para conseguir unas instalaciones deportivas de máxima calidad», ha señalado el alcalde.

El proyecto integral contempla además continuar avanzando en la ordenación y mejora de los accesos al recinto, incluyendo una futura zona de recepción y conserjería que permitirá completar el sistema de entrada, control y atención a los usuarios. Barón ha incidido en que la transformación de El Maulí se está desarrollando de manera progresiva, mediante distintas fases y anualidades de inversión, con el objetivo de completar el proyecto global previsto para todo el complejo.

«Más inversión en deporte es más inversión en las personas», ha concluido el alcalde, reafirmando así el compromiso municipal con la mejora continua de las instalaciones deportivas de Antequera y con el fomento de la práctica deportiva.