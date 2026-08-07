Endesa utiliza drones para instalar más de 1.000 balizas para proteger a las aves en la Laguna de Fuente de Piedra

Endesa ha completado en el entorno de la Laguna de Fuente de Piedra, en Málaga, un proyecto piloto para reducir el riesgo de colisión de las aves con las líneas eléctricas. La actuación ha permitido instalar más de 1.000 balizas reflectantes mediante drones a lo largo de 3,3 kilómetros de una línea de media tensión.

La infraestructura discurre entre los municipios de Fuente de Piedra y Sierra de Yeguas, bordeando la laguna donde estos días nacen decenas de pollos de flamencos, y forma parte de la red que suministra electricidad a localidades del entorno.

El objetivo de las nuevas balizas es mejorar la visibilidad de los conductores eléctricos para las aves, especialmente en una zona de especial importancia para sus desplazamientos y rutas migratorias.

Varios operarios preparan el dron para instalar las balizas reflectantes. / L.O.

Más de 1.000 balizas instaladas con drones

La actuación se ha desarrollado mediante drones de última generación, un sistema que permite realizar la instalación con mayor rapidez y sin necesidad de interrumpir el suministro eléctrico.

Según la compañía, esta tecnología también permite reducir la exposición de los trabajadores a riesgos eléctricos y optimizar los recursos necesarios durante los trabajos.

Los dispositivos instalados son balizas giratorias del tipo Firefly, diseñadas para reflejar la luz solar durante el día y emitir luminiscencia durante el crepúsculo y la noche. De esta forma, aumentan la percepción visual de los cables y contribuyen a disminuir el riesgo de colisión de las aves.

Flamencos rosas. / Salvador Solís

Protección de las aves en la Laguna de Fuente de Piedra

La Laguna de Fuente de Piedra constituye uno de los principales espacios naturales de Andalucía para las aves migratorias y alberga una de las mayores colonias de flamenco común de la Península Ibérica. Precisamente, la Junta de Andalucía desplegará este sábado a expertos y voluntarios para participar en el tradicional anillamiento de los pollos de flamenco que han nacido estos días en la laguna.

La ubicación de la línea eléctrica en las proximidades de este humedal ha llevado a desarrollar este proyecto piloto de protección de la avifauna, que combina nuevas tecnologías con medidas destinadas a minimizar el impacto de las infraestructuras eléctricas sobre el entorno.

Endesa ampliará el sistema a otras zonas

Endesa ha destinado algo más de 60.000 euros al montaje de las nuevas balizas. Tras los resultados de esta primera experiencia en Andalucía, la compañía prevé extender esta metodología a otros puntos de su red eléctrica situados en áreas especialmente sensibles para la avifauna.