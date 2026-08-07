La Junta de Andalucía elige a la empresa que construirá el nuevo consultorio de Cártama Pueblo

La Junta de Andalucía ya ha seleccionado a la empresa que se encargará de construir el nuevo consultorio de Cártama Pueblo, una actuación largamente esperada por los vecinos después de más de dos décadas de retrasos, problemas administrativos y desencuentros entre las administraciones local y autonómica.

La decisión permite avanzar en un proyecto que salió a concurso el pasado 23 de febrero, con un presupuesto base de licitación de 2.559.053,43 euros y un plazo previsto de ejecución de doce meses. La convocatoria permanecía pendiente de resolución después de que el periodo para presentar ofertas terminara el 23 de marzo.

Un total de tres empresas concurrieron al procedimiento de contratación para ejecutar las obras: Comeji S.A.; Fonsan-Gestión y Construcción S.L.; y Sardalla Española S.A. La primera de ellas tuvo que ampliar la documentación aportada, la segunda fue excluida por superar el presupuesto base de licitación y la tercera, Sardalla Española S.A. ha sido la elegida por la mesa de contratación para ejecutar unas obras que todavía no tienen fecha de inicio.

Cártama acondiciónó los bajos de la antigua Jefatura de la Policía Local para albergar el consultorio provisional. / L.O.

Un consultorio de 1.374 metros cuadrados

El nuevo consultorio de Cártama Pueblo tendrá una superficie construida de 1.374,76 metros cuadrados y permitirá ampliar y modernizar la atención sanitaria que reciben los vecinos del núcleo urbano.

El proyecto incluye ocho consultas de medicina y enfermería, además de dos consultas de pediatría. El edificio contará también con salas destinadas a extracciones, educación sanitaria y otros servicios necesarios para el funcionamiento del centro.

La construcción del inmueble definitivo, que se construirá en una parcela situada entre las calles Venezuela y Perú, permitirá abandonar unas instalaciones provisionales que se habilitaron después de que el antiguo consultorio presentara graves problemas de salubridad.

Las condiciones del antiguo consultorio de Cártama logró poner de acuerdo a todos los sindicatos en contra de las administraciones. / L.O.

Los pacientes son atendidos en la antigua Jefatura de Policía Local

El consultorio de Cártama Pueblo fue trasladado de manera provisional el pasado mes de marzo a una parte de la antigua Jefatura de la Policía Local, donde actualmente reciben asistencia los pacientes.

El traslado se produjo ante las deficientes condiciones de salubridad que presentaban las anteriores dependencias sanitarias, situadas en los bajos de un edificio de viviendas construido en la década de 1960.

Los problemas en las bajantes del inmueble provocaron durante años malos olores y la aparición de cucarachas y roedores. La situación llegó incluso a obligar al cierre temporal de algunas consultas y fue denunciada reiteradamente por los representantes sindicales.

El antiguo consultorio de Cártama tenía numerosos problemas por las bajantes de un edificio de viviendas muy antiguo. / L.O.

Más de 20 años esperando unas instalaciones dignas

La construcción de un nuevo consultorio es una reivindicación que los vecinos de Cártama Pueblo mantienen desde hace más de 20 años. El proyecto ha atravesado numerosos obstáculos relacionados con la disponibilidad de los terrenos, la redacción de los proyectos y las diferencias entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cártama.

El proyecto original para levantar un nuevo centro de atención primaria en el municipio fue abandonado en 2007 siendo entonces consejera de Salud María Jesús Montero. Años después, tras la llegada de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía, en mayo de 2021, el Servicio Andaluz de Salud y el Ayuntamiento firmaron un protocolo para retomar la construcción.

El Consistorio ofreció varias parcelas pero todas tenían inconvenientes urbanísticos o técnicos hasta que el 29 de enero de 2024, aprobó la cesión de una nueva parcela que reunía todos los requisitos necesarios para levantar el nuevo edificio sanitario.

La parcela definitiva tenía una orografía diferente a la contemplada inicialmente, lo que obligó a la Administración autonómica a elaborar un nuevo proyecto de obra y volvió a retrasar la actuación.

La elección de la constructora desbloquea el proyecto

Ahora, la selección de la empresa encargada de ejecutar los trabajos supone un nuevo paso para desbloquear una infraestructura sanitaria marcada durante años por los retrasos.

La actuación proporcionará a pacientes y profesionales unas instalaciones dignas, modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades asistenciales de Cártama Pueblo. No obstante, todavía queda por concretar cuándo comenzarán efectivamente las obras y en qué fecha podrá entrar en funcionamiento el nuevo consultorio.