Lidl solicita licencia para abrir un segundo supermercado en Antequera

Lidl Supermercados, S.A.U. ha solicitado la licencia de apertura para instalar un nuevo establecimiento comercial en Antequera. El municipio ya cuenta con un establecimiento Lidl en funcionamiento, situado en la Ctra. de Sevilla. La nueva solicitud supondría, por tanto, la apertura de una segunda tienda de la cadena en el municipio, reforzando su presencia comercial en la localidad.

El nuevo local se ubicaría en la calle Cantabria, dentro del Parque Empresarial de Antequera (PEAN), en un parque comercial que actualmente se encuentra en fase de construcción. Este desarrollo, promovido junto a la empresa Suba Capital, contempla una inversión inicial superior a los 5 millones de euros y prevé la incorporación de varios operadores comerciales, entre ellos Leroy Merlín, además de encontrarse junto a una gasolinera BP ya instalada en la zona.

El expediente (L. Apert. 2600034 / Adtvo. 2026APER00057) se encuentra actualmente en fase de exposición pública, conforme a lo establecido en el artículo 83.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 49.3 de las Ordenanzas Municipales sobre Licencias de Apertura de Establecimientos.

Esto significa que, durante el plazo de un mes, cualquier persona que se considere afectada por la actividad podrá examinar el expediente en el Negociado de Actividades del Ayuntamiento y presentar las alegaciones que estime oportunas.

Un parque comercial en expansión

La llegada de Lidl a este espacio se enmarca en el desarrollo del nuevo parque comercial de cercanías impulsado en el PEAN, cuya apertura estaba prevista inicialmente para el mes de diciembre, con la incorporación de varios operadores que ya habrían cerrado su implantación en la zona. El proyecto contempla la creación de decenas de puestos de trabajo directos, además del empleo generado durante la fase de construcción, consolidando así al Parque Empresarial de Antequera como un polo de atracción económica en la comarca.