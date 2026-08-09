Adjudicadas las obras de restauración de la Real Colegiata de Antequera

El Ayuntamiento de Antequera ha adjudicado a la empresa Actúa Infraestructuras S.L. las obras para la conservación, consolidación y restauración de la Real Colegiata de Santa María la Mayor, por un importe de 900.729,13 euros.

La adjudicación pone fin a un proceso de contratación que había tenido que repetirse tras quedar desierta la primera licitación.

El concurso para ejecutar los trabajos tuvo que convocarse en dos ocasiones. En la primera convocatoria, las dos ofertas presentadas fueron excluidas del proceso —entre ellas la de la empresa TRIA S.L., descartada por no especificar que su presupuesto no incluía el IVA—, por lo que el procedimiento quedó desierto.

El Ayuntamiento de Antequera se vio obligado entonces a abrir un segundo plazo de presentación de ofertas, que se cerró el pasado 6 de julio.

A esta segunda convocatoria concurrieron finalmente dos empresas, TRIA S.L. y Actúa Infraestructuras, siendo esta última la que ha resultado adjudicataria de los trabajos, según ha confirmado el alcalde de Antequera, Manuel Jesús Barón Ríos.

Cubiertas y fachadas

La intervención se centrará principalmente en la rehabilitación de las fachadas y las cubiertas del templo. Entre las actuaciones previstas figuran la limpieza y restauración de la piedra —arenisca, muy deteriorada por la acción de los agentes meteorológicos—, la consolidación de elementos arquitectónicos dañados, la reintegración de volúmenes en las zonas más afectadas y la aplicación de tratamientos de protección para mejorar la durabilidad del edificio. También se acometerá la reforma de las cubiertas, con la reparación de la estructura existente, su impermeabilización y el retejado con teja cerámica curva similar a la actual.

Doce meses

El plazo de ejecución previsto es de doce meses, por lo que, si los trabajos comienzan en los próximos meses como estaba previsto, la restauración completa podría finalizar en torno al tercer trimestre de 2027.

Financiación

El proyecto se financia a través del programa del 1,5% Cultural, gestionado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que sufraga el 75% de la actuación, mientras que el Ayuntamiento de Antequera asume el 25% restante mediante financiación municipal.

El alcalde ha calificado la actuación como «absolutamente estratégica» para la conservación de uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio histórico.