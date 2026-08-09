Obras
Alpandeire saca a licitación la construcción de un albergue
El nuevo espacio contará en sus instalaciones con 11 habitaciones, baño independiente y más de 20 plazas de alojamiento
El Ayuntamiento de Alpandeire ha iniciado el proceso de licitación pública para adjudicar las obras de construcción de un albergue de peregrinos.
El nuevo equipamiento turístico se ubicará en la zona del Llanete, a escasos metros de la casa natal de Fray Leopoldo, en un inmueble adquirido hace unos años por el Ayuntamiento serrano y en el que vivió Francisco Duarte Cortés, médico de Alpandeire durante más de cuatro décadas.
El proyecto de creación de las nuevas instalaciones cuenta con un presupuesto de 1.742.051,16 euros procedente de una subvención concedida al Consistorio por parte de la Diputación de Málaga.
El nuevo albergue estará distribuido en planta baja y dos superiores y contará en sus instalaciones con 11 habitaciones con baño independiente y más de 20 plazas de alojamiento. En total, la superficie construida será de 715 metros cuadrados. El proyecto ha sido promovido por el Ayuntamiento de Alpandeire y redactado por el Servicio de Arquitectura y Planeamiento de la Diputación Provincial de Málaga.
A través de este proyecto se persigue el objetivo de configurar a Alpandeire no solo como lugar de visita y de paso, sino también como un punto ideal para el alojamiento de personas que realicen el ‘Camino de Fray Leopoldo’, una ruta dividida en etapas entre Alpandeire y Granada que se pretende convertir en un referente tanto para los miles de devotos del beato como para los amantes del deporte en contacto con la naturaleza.
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