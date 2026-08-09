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Cartajima muestra su oferta gastronómica y de ocio durante su Semana Cultural y la Feria

El restaurante de la piscina municipal de Cartajima, con vistas al Valle del Genal, reabre sus puertas con cocina casera y horario ininterrumpido

Calle de Cartajima.

Calle de Cartajima. / L.O.

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Amanda Pinto

Cartajima

El municipio de Cartajima muestra a vecinos y visitantes su oferta gastronómica y de ocio para disfrutar de las jornadas de verano y de las fiestas que se avecinan, ya que en los próximos días el municipio pondrá en marcha un amplio programa de actividades y propuestas para todos los públicos enmarcadas en la celebración de una nueva edición de su Semana Cultural y de la Feria en honor a la Virgen del Rosario.

Por un lado, se encuentra abierto el restaurante de la piscina municipal, ubicado muy cerca de la entrada a la localidad, desde donde se observan unas bonitas vistas panorámicas del Valle del Genal y Los Riscos. Este establecimiento ofrece a sus clientes una amplia variedad de tapas y raciones de elaboración casera, carnes, pescados y guisos tradicionales haciendo uso de productos de la zona y de primera calidad. El restaurante de la piscina abre sus puertas en horario ininterrumpido de 9 de la mañana a cierre.

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Por otro lado, el pasado 26 de junio reabrió el bar-restaurante de la Plaza de la Iglesia, situado en pleno centro del pueblo,con productos de temporada y del entorno.

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