Sociedad
Alameda, epicentro del mundo de caballo el 29 de agosto
La III Exhibición Ecuestre reunirá a 14 jinetes y amazonas en la pista de albero del polígono industrial La Amarguilla el próximo sábado 29 de agosto
Los aficionados al mundo del caballo tienen este mes una cita ineludible en Alameda, ya que la localidad celebrará el sábado 29 de agosto, a partir de las 21.00 horas, la III Exhibición Ecuestre, en la que participarán 14 jinetes y amazonas. Será una jornada especial en la que, además, tras la exhibición, actuarán José Honorato y el DJ Óscar.
La exhibición se desarrollará en la pista de albero del polígono industrial La Amarguilla con una duración aproximada de dos horas. En la modalidad de Doma Vaquera participarán José Ramón Pérez (‘Chamo’), José Manuel Martín Japón, Víctor M. Magriz Alcón, Juan A. García Sivianes (‘Madremia’) y Juanlu Garrido Zarsuela.
En el apartado Amazona se contará con Lidia Moya García, y en Salto de obstáculos intervendrán Aitana Narbona Trujillo, Vivian Narbona Trujillo y Julián Narbona Trujillo.
En la modalidad de Alta escuela participarán José Manuel Rodríguez (‘Pingo’) y Gonzalo Pérez López; en Doma clásica, Álvaro Maldonado Marrón; y en Doma en libertad, Herencia de mi mula Cleopatra (José Manuel González y Francisco Anaya), tal y como han informado los organizadores.
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