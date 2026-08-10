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Fiestas

Archidona será escenario de un espectáculo de 200 drones en la Real Feria de Agosto

La fiesta arrancará oficialmente el próximo 14 de agosto con la Romería Nocturna

Durante la presentación de la feria. | L.O.

Durante la presentación de la feria. | L.O.

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Amanda Pinto

Archidona

El alcalde de Archidona, Juan Manuel Almohalla Astorga, y la concejala de Asuntos Sociales, María Gracia Nuevo Torres, han presentado la programación oficial de la Real Feria de Agosto 2026.

La festividad patronal en honor a la Virgen de Gracia comienza el 14 de agosto con la Romería Nocturna y la actuación gratuita de La Húngara. El 15 de agosto se inaugura la Feria de Día, con Celtas Cortos como cabeza de cartel nocturno.

El domingo 16 incluye homenaje a los mayores y tributo a Los Chichos, y el lunes 17 trae la fiesta infantil y el evento juvenil «Santo Perreo». El cierre, el martes 18, contempla el tobogán acuático y carreras de cintas en moto.

Entre las novedades destaca una ludoteca nocturna (15-18 de agosto, de 23:00 a 4:00h) para niños de 3 a 12 años, pensada para conciliar la vida familiar durante la feria.

«Es un servicio diseñado para que los pequeños disfruten de actividades adaptadas mientras las familias concilian durante los días de feria», ha destacado Juan Manuel Almohalla Astorga.

Además, ante la prohibición de pirotecnia por riesgo de incendios, los tradicionales fuegos artificiales se sustituyen por un espectáculo de 200 drones con luz y música el 18 de agosto.

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En materia de accesibilidad, se mantendrá un intervalo sin música de 20:00 a 22:00h para personas con hipersensibilidad auditiva o TEA, y se instalará un Punto Violeta en el recinto ferial, tal y como han informado desde la organización.

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