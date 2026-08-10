El interior malagueño continúa con medidas frente a la escasez de agua

Las lluvias de los últimos meses han mejorado las reservas superficiales en el interior de Málaga, pero no han resuelto el problema de fondo de varios municipios de la comarca de Antequera, muy dependientes de captaciones subterráneas y expuestos a fuertes subidas del consumo en verano. Cinco localidades han impuesto ya restricciones ante unos acuíferos que los ayuntamientos califican de «críticos».

El primer aviso llegó en mayo, cuando Alameda, Mollina, Fuente de Piedra y Humilladero acordaron de forma conjunta prohibir el riego de huertos, el lavado de coches, fachadas y aceras, y el llenado de piscinas con agua de la red, esta última medida indefinida. Los alcaldes explicaron entonces que las lluvias no habían sido suficientes para recuperar los niveles necesarios de cara al verano, y pidieron concienciación vecinal para evitar medidas de emergencia más severas, como posibles cortes de suministro.

En julio se sumó a la alerta Villanueva de la Concepción, donde el Ayuntamiento pidió el uso responsable del agua tras el aviso de Aguas de los Verdiales S.A., la empresa suministradora, sobre las dificultades para mantener los depósitos y el caudal en las zonas más alejadas de la red. Por ahora se trata de recomendaciones —reducir el consumo doméstico, evitar el riego, reparar fugas— y no de prohibiciones formales, aunque se ha reforzado la vigilancia de la red.

La última en actuar, ya en agosto, ha sido Villanueva del Trabuco, que ha optado por la vía más dura: un bando que prohíbe regar huertos, llenar piscinas, lavar vehículos y llenar aljibes con agua de la red, con multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan la normativa, en vigor sin fecha de finalización.

El patrón de fondo es el mismo en los tres casos: los acuíferos y captaciones subterráneas se recuperan más lentamente que las reservas superficiales, y el verano dispara el consumo por el calor y la población flotante justo cuando los depósitos están más justos.

La comarca entra así en agosto con cinco municipios —Alameda, Mollina, Fuente de Piedra, Humilladero y Villanueva del Trabuco— con restricciones activas, y un sexto, Villanueva de la Concepción, en alerta.

Los propios alcaldes han insistido en que no se trata de decisiones puntuales, sino de una respuesta anticipada a un problema que se repite cada año en el interior malagueño, confiando en que el uso responsable por parte de particulares y negocios permita evitar medidas de emergencia más severas.