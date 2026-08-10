Tolox le reza a San Roque para poder celebrar su Cohetá

Mientras se explora la vía administrativa, el pueblo Tolox pide ayuda a su patrón, San Roque, para intentar salvar su Cohetá. La hermandad de San Roque y la VIgen de los Dolores ha convocado a los vecinos a una misa en al que implorarán por poder vivir una fiesta que se viene celebrando desde 1712. La negativa a dar una autorización excepcional por parte de la Dirección General de Gestión de Incendios Forestales de la Junta de Andalucía para lanzar cohetes el próximo 16 de agosto en las tradicionales fiestas patronales de este bello pueblo de la Sierra de las NIeves ha provocado la indignación de los toloxeños. La Cohetá no es cualquier fiesta, es uno de los eventos más importantes del calendario festivo del pueblo.

Debido a que Andalucía se encuentra en época de peligro alto de incendios forestales y por ello se prohíbe el lanzamiento de cohetes o cualquier otro artefacto que contenga fuego o pueda provocarlo, el Ayuntamiento solicitó una autorización expresa de la Dirección General que le fue denegada. El alcalde de Tolox, Jerónimo Macías, trató de buscar una solución o alternativas antes de llegar a una prohibición total, como reducir el número de cohetes por tirador, establecer turnos o limitar a una zona acotada los lanzamientos, pero no ha tenido suerte. "Ni siquiera nos han dado alternativas", lamentaba el regidor, para el que "un tolito sin Cohetá no es un tolito". Es una tradición que el municipio considera indisociable de su identidad.

Así que cinco días de su 'no celebración', las hermandades o ha convocado a todo el pueblo este martes, 11 de agosto, a las 21.00 horas, a una oración rogativa ante su patrón en el templo parroquial de San Roque, la iglesia San Miguel Arcángel de Tolox "para implorar poder celebrar la tradicional Cohetá, que desde 1712 la villa de Tolox oferece a su santo patrón y protector cada 16 de agosto ". Este año puede ser primero en más de tres siglos que el patrón procesione sin el estruendo de los cohetes, que tradicionalmente acompañan.

Convocatoria de la misa en la parroquia San Miguel Arcángel de Tolox. / L.O.

"Nuestra promesa en forma de cohete"

"Ante las dificultades, en tiempos de pestes y sequías, el pueblo de Tolox ha sabido siempre postrarse ante su protector y patrón. También sabe hacerlo el tolito en las dificultades propias de cada vida", lamentan fuentes municipales. Y es que el vínculo que existe entre devoción y pólvora en esta localidad de la Sierra de las Nieves es muy fuerte, ya que celebran este acto religioso con pólvora: "nuestra promesa en forma de cohete".

Esta convocatoria a la oración llega después de varios días de incertidumbre y de gestiones del Ayuntamiento para intentar encontrar una salida que permita mantener la tradición dentro de la legalidad.

El 16 de agosto, el día que Tolox espera todo el año

La importancia de la polémica se entiende al mirar al calendario. La Cohetá no es un acto más de las fiestas de San Roque. Es el momento central y una de las tradiciones más singulares de Tolox, junto al Día de los Polvos del Carnaval o el Día de las Mozas .

Tras la misa mayor, la imagen de San Roque sale tradicionalmente del templo y comienza entonces una de las estampas más reconocibles del municipio: millares de cohetes acompañan al patrón durante su recorrido por las calles de Tolox. La propia promoción turística oficial de Andalucía identifica la Cohetá como el momento más esperado de las fiestas de San Roque.

Esa relación entre el santo y la pólvora es la que explica también el tono de la convocatoria de este martes. Para numerosos vecinos, los cohetes no funcionan únicamente como elemento festivo, sino que están vinculados a promesas y muestras de devoción hacia San Roque. Y en estas fechas muchos toloxeños que han tenido que emigrar celebraban con sus familiares y amigos del pueblo estas fiestas.

Cinco días para encontrar una salida

Mientras llega la rogativa, el Ayuntamiento mantiene abierta la vía administrativa. El equipo de gobierno ya avanzó tras conocerse la resolución que agotaría las posibilidades existentes para intentar revertir o flexibilizar la decisión antes del domingo 16 de agosto.

El margen es cada vez menor. Y mientras no exista una nueva autorización, la prohibición continúa vigente. La normativa de prevención de incendios mantiene durante el verano fuertes restricciones sobre el uso del fuego en terrenos forestales y zonas de influencia forestal, que comprenden también espacios próximos a los montes.

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Tolox afronta así los últimos días antes de San Roque con una celebración atrapada entre la seguridad frente a los incendios y una tradición que el pueblo considera parte de su identidad. Este martes, al menos durante unas horas, los expedientes, permisos y resoluciones quedarán fuera del templo. Dentro, el pueblo hará lo que asegura haber hecho durante generaciones cuando llegaron las dificultades: ponerse delante de San Roque y pedirle ayuda.