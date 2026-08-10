Vox carga contra la nueva gasolinera de Coín: "El alcalde recupera un proyecto controvertido"

Vox ha mostrado su rechazo a la tramitación del expediente para la construcción de una nueva gasolinera en Coín, un proyecto que, según la formación, se plantea junto al único acceso a una urbanización y que habría suscitado oposición vecinal y diferentes objeciones.

El Ayuntamiento de Coín rechaza la versión de Vox

Desde el Ayuntamiento de Coín, sin embargo, rechazan la versión trasladada por Vox y aseguran que no se trata de un proyecto promovido por el Consistorio ni por el equipo de Gobierno, sino de una iniciativa privada. Fuentes municipales señalan además que tampoco se trata del mismo proyecto planteado anteriormente, ya que aquel "ya se hizo y es la gasolinera de Carrefour", mientras que el actual corresponde a una actuación diferente. El Ayuntamiento subraya asimismo que todavía no se ha concedido ninguna autorización municipal, puesto que el expediente se encuentra en periodo de información pública y alegaciones y el Consistorio todavía no se ha pronunciado mediante ningún informe.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Coín, Luis Miguel Rivas, ha asegurado que el expediente fue firmado el pasado 31 de julio y establece un plazo de 20 días para presentar alegaciones. La formación cuestiona especialmente que este periodo coincida con agosto y con las vacaciones de parte de los vecinos afectados.

Rivas considera que la elección de estas fechas dificulta que los residentes puedan consultar la documentación y preparar sus alegaciones. "El alcalde recupera un proyecto controvertido justo cuando los vecinos tienen más dificultades para conocer el expediente y defender sus intereses", ha señalado a través de un comunicado.

Esta afirmación es rechazada por el Ayuntamiento, que insiste en que el alcalde no ha "recuperado" ningún proyecto, ya que la iniciativa actualmente en tramitación es privada, distinta de la anterior y todavía no cuenta con ningún visto bueno municipal.

Críticas a la tramitación del expediente durante agosto

Rivas también ha cargado contra el equipo de Gobierno por lo que considera un trato diferente a la hora de organizar la actividad municipal durante el verano.

Ha denunciado un "descarado doble rasero", al entender que agosto se considera un periodo vacacional para determinadas cuestiones municipales, mientras continúa la tramitación de este proyecto.

"Para trabajar y rendir cuentas, agosto es inhábil; para reactivar una gasolinera y obligar a los afectados a buscar abogados y preparar alegaciones, no hay vacaciones que valgan. El alcalde se reserva el descanso para su Gobierno y deja a los vecinos el problema", ha afirmado.

El Consistorio mantiene, por su parte, que el expediente se encuentra únicamente en una fase de información pública y presentación de alegaciones, por lo que aún no existe un pronunciamiento favorable del Ayuntamiento sobre la actuación.

Dudas sobre los accesos y la seguridad de la urbanización

Entre las principales objeciones planteadas por Vox figura la ubicación prevista de la estación de servicio. Según Rivas, la parcela se encuentra junto al único punto de entrada y salida de una urbanización, una circunstancia que, a juicio de la formación, podría ocasionar dificultades de movilidad o seguridad ante una eventual emergencia.

Vox también pone en duda la necesidad de incorporar una nueva estación de servicio en esta zona de Coín. Su portavoz sostiene que la avenida en la que se proyecta la instalación ya dispone de siete gasolineras en un tramo de aproximadamente dos kilómetros.

"No hablamos de una ubicación cualquiera. Existen viviendas cercanas, dudas sobre los accesos y una posible afección a una zona verde", ha explicado Rivas.

Vox reclama al Ayuntamiento de Coín toda la documentación

Ante estas circunstancias, Vox ha pedido al Ayuntamiento de Coín que facilite a los vecinos afectados toda la documentación relacionada con el expediente y que no continúe avanzando en su tramitación hasta despejar las cuestiones técnicas y de seguridad planteadas.

"El Ayuntamiento debe escuchar a los vecinos y resolver los problemas reales de Coín, no recuperar en pleno agosto un proyecto que ya generó rechazo", ha concluido el portavoz municipal.

Frente a esta interpretación, el Ayuntamiento recalca que el expediente corresponde a un proyecto privado diferente al anterior y que, en este momento, se encuentra sometido a los trámites de información pública y alegaciones, sin que exista todavía ningún informe municipal que suponga su aprobación.