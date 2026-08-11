Archidona celebra el 15 de agosto su romería nocturna al Santuario de la Virgen de Gracia

Archidona volverá a vivir en la madrugada del 14 al 15 de agosto una de sus citas más singulares: la romería nocturna en honor a la Virgen de Gracia, declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial y capaz de congregar cada año a más de 15.000 personas.

La celebración marca además el comienzo de la Feria de Archidona, que se prolongará hasta el 18 de agosto con conciertos, actividades familiares y un espectáculo de drones como cierre. La romería destaca por ser la única peregrinación nocturna de la provincia de Málaga y una de las dos que se celebran en Andalucía, junto a la de Monachil, en Granada.

Presentación de la romería de la Virgen de Gracia en Archidona / L.O.

A diferencia de otras romerías, en Archidona no se procesiona ninguna imagen. Son los propios vecinos y visitantes quienes suben hasta el santuario para visitar a la Virgen de Gracia. La peregrinación comienza al caer la tarde del 14 de agosto. Las fachadas del municipio se iluminan y los participantes parten desde el Paseo de la Victoria para recorrer los aproximadamente dos kilómetros que separan el casco urbano de la ermita, siguiendo el camino con velas y linternas.

Entre las tradiciones que acompañan esta cita se encuentran también los conocidos 'repiques' de campanas, que suenan a gloria tres veces al día.

Autobuses gratuitos y concierto de madrugada

Este año se habilitarán autobuses gratuitos desde distintos puntos de la comarca, entre ellos las Villanuevas y Antequera, para facilitar la llegada de visitantes. La programación recuperará también una de las novedades incorporadas el pasado año: un concierto en pleno camino hacia el santuario a las 3.00 de la madrugada, pensado para amenizar la peregrinación. Además, se pondrá en marcha una ludoteca infantil para niños de entre 3 y 12 años.

Como es tradición, el cartel de la romería utiliza la fotografía ganadora del concurso convocado en la edición anterior. El Ayuntamiento ya ha publicado las bases para elegir la imagen que anunciará la cita de 2027.

Cartel anunciador de la romería archidonense / L.O.

La Húngara y Celtas Cortos, en la Feria de Archidona

La romería servirá de antesala a una Feria de Archidona que contará con varios conciertos destacados. Entre ellos, el de La Húngara, el 14 de agosto, y el de Celtas Cortos, el día 15, dentro de la gira con la que la banda celebra su 40 aniversario.

El cierre de la feria traerá además una novedad: los tradicionales fuegos artificiales serán sustituidos por un espectáculo de drones que recreará escenas vinculadas a Archidona.

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