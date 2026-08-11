Cártama recibe 12,6 millones de euros del Gobierno central para infraestructuras de prevención de lluvias torrenciales

Cártama recibirá 12,6 millones de euros del Gobierno central para mejorar infraestructuras de prevención ante las lluvias torrenciales. Así lo anunció ayer el alcalde de la localidad, Jorge Gallardo (PSOE), quien destacó la magnitud de «esta inversión histórica que llega a través del Gobierno de España para paliar los efectos de las lluvias torrenciales y evitar inundaciones como las sufridas en las últimas danas».

Gallardo explicó que los fondos «serán fundamentales para ejecutar varios proyectos de gran importancia en Estación de Cártama, y que incluirán la creación de un tanque de tormentas que facilite la recogida del agua en superficie, la ejecución de un canal entre la zona de avenida de Andalucía hasta el Arroyo Torres, así como la instalación de un sistema de rebombeo al final de calle Pizarra, otra de las zonas gravemente afectadas como consecuencias de las últimas lluvias torrenciales».

Fenómenos meteorológicos adversos

La subvención concedida por la Secretaria de Estado del Gobierno de España, se incluye dentro del RDL 5/2026 de medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos y destinadas a las entidades locales para la ejecución de obras de reparación, sustitución, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o provincial.

A esta ayuda, se suma además y según informan unos 100.000 euros en materia de ayudas con motivo de las inundaciones del año 2024, una cantidad que se destinará del mismo modo a la mejora de las infraestructuras en materia de prevención de inundaciones en la localidad.

El Gobierno local seguirá trabajando para ampliar las infraestructuras y equipamientos en zonas sensibles ante este tipo de fenómenos adversos, «para prever todo tipo de daños a futuro como consecuencia de las lluvias torrenciales».