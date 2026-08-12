Antequera pone fecha a la gran reforma de la Alameda: 1,5 millones y 16 meses de obras

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Antequera ha acogido este martes una reunión informativa con representantes de establecimientos comerciales y hosteleros de la Alameda de Andalucía con motivo del próximo inicio de las obras de remodelación integral de esta importante vía de la ciudad, previstas para el próximo 15 de septiembre.

El encuentro ha estado presidido por el alcalde, Manolo Barón (PP), acompañado por la teniente de alcalde de Turismo, Comercio y Patrimonio Mundial, Ana Cebrián; la teniente de alcalde de Obras y Mantenimiento, Teresa Molina; el teniente de alcalde de Seguridad y Tráfico, Antonio García Mendoza; y la concejal de Políticas de Empleo y Actividades, Paqui Sánchez. También ha participado el técnico municipal Carlos García, encargado de explicar junto al alcalde los principales aspectos de este proyecto.

La actuación supondrá una inversión de 1.459.260 euros y será ejecutada por la empresa JICAL S.L. Los trabajos se desarrollarán en cuatro fases sucesivas, con una duración global prevista de 16 meses, actuando progresivamente en los distintos tramos de la Alameda de Andalucía.

El proyecto contempla la renovación de pavimentos y canalizaciones, la mejora de la recogida de aguas pluviales, la ampliación de espacios peatonales y la eliminación de barreras arquitectónicas.

El actual pavimento de mármol será sustituido por otro de granito, al tiempo que se mantendrán los naranjos existentes a lo largo de toda la vía. También se reorganizarán determinados espacios de tráfico, carga y descarga y estacionamiento, además de adaptarse algunos elementos urbanos a la nueva configuración de la alameda.

En el caso de las terrazas de los establecimientos hosteleros, se dejará instalada una canalización subterránea en vacío como preinstalación, de forma que cada negocio pueda llevar posteriormente el suministro eléctrico desde su propio local hasta la zona de terraza, evitando así el cableado aéreo.

Durante la reunión se ha trasladado además que, antes del inicio de cada fase, se informará sobre las modificaciones de tráfico correspondientes, procurando garantizar en todo momento el acceso peatonal a comercios y establecimientos.

La actuación permitirá avanzar en la transformación de la Alameda de Andalucía como uno de los principales ejes urbanos y comerciales de Antequera, reforzando su accesibilidad, sostenibilidad y funcionalidad, continuando la reforma de la avenida Infante Don Fernando acometida hace unos años.