Fiestas
Jornadas Douglas’ Days: Teba rememora su vínculo con Escocia con una jornadas que cumplen 20 ediciones
El municipio recreará durante cuatro días, del 20 al 23 de agosto, la historia de Sir James Douglas con gaitas, mercado medieval, teatro y actividades culturales en una fiesta nacida en 2005
Durante cuatro días de agosto, las gaitas vuelven a sonar entre las calles blancas de Teba y la bandera escocesa invade esta bella localidad del Guadalteba, que del 20 al 23 de agosto celebrará las XX Jornadas Escocesas Douglas’ Days, una de las fiestas más singulares del verano malagueño, construida alrededor de una historia que une desde hace casi siete siglos este rincón del interior de Málaga con Escocia.
La nueva edición ha sido presentada este miércoles en la Diputación de Málaga por el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, y el alcalde de Teba, Cristóbal Corral. Declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial, la celebración volverá a transformar buena parte del casco urbano con representaciones históricas, un mercado medieval, música, visitas al patrimonio y la participación directa de los vecinos.
El programa oficial confirma cuatro jornadas de actividades y concede este año un especial protagonismo a la música y a la gaita escocesa, coincidiendo con la puesta en marcha de la Escuela Municipal de Gaitas de Teba.
Una fiesta nacida en 2005 de una historia de 1330
Para encontrar el origen de los Douglas’ Days hay que viajar primero hasta agosto de 1330. Sir James Douglas, uno de los hombres de confianza del rey escocés Robert the Bruce, atravesaba la Península rumbo a Tierra Santa con una misión extraordinaria: llevar consigo el corazón embalsamado del monarca, fallecido un año antes, para cumplir su última voluntad.
Douglas recaló en Sevilla y terminó sumándose a las tropas de Alfonso XI en su campaña contra el reino nazarí de Granada. El escenario fue Teba y su estratégica fortaleza, el actual Castillo de la Estrella. El caballero escocés encontró allí la muerte junto a varios de sus hombres. Los supervivientes regresaron posteriormente a Escocia y el corazón de Robert the Bruce terminó enterrado en la abadía de Melrose.
Pero tuvieron que pasar más de seis siglos para que aquella historia comenzase a convertirse también en una seña de identidad contemporánea de Teba. Un estudio del historiador Isidoro Otero Cabrera, publicado por la Universidad de Málaga, sitúa un momento decisivo el 25 de agosto de 1989, cuando se inauguró en la plaza de España un monumento dedicado a Sir James Douglas. La iniciativa partió de Douglas Mackintosh, descendiente del caballero, y de George Nigel Douglas-Hamilton, conde de Selkirk. Aquel acto ya contó con música de gaitas y representantes españoles y escoceses.
La relación fue creciendo. En 1992, alumnos del colegio Nuestra Señora del Rosario escribieron al conde de Selkirk para conocer mejor la historia de Douglas y de Escocia y, un año más tarde, comenzaron gestiones para intentar hermanar Teba con Melrose, localidad vinculada al destino final del corazón de Robert the Bruce. Aquel primer intento no prosperó, aunque el vínculo permaneció vivo.
Finalmente, en agosto de 2005 nacieron los Douglas’ Days. La fiesta fue creciendo alrededor de actividades culturales, recreaciones, música y divulgación histórica, con un papel fundamental de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Teba Hisn Atiba, constituida en 2003.
Dos décadas después —y tras el parón de dos años provocado por la pandemia antes de su regreso en 2022— aquella iniciativa alcanza ahora su vigésima edición.
El recorrido histórico tuvo además un capítulo especialmente simbólico en 2025, cuando Teba y Melrose formalizaron finalmente su hermanamiento, más de tres décadas después de aquellas primeras gestiones.
Gaitas para abrir las jornadas
La programación comenzará el jueves 20 de agosto con la presentación del cartel oficial de la vigésima edición y del libro Il Cavaliere Nero. Ya por la noche, la plaza de la Constitución concentrará buena parte de los actos inaugurales.
Allí sonará la tradicional Douglas’ March to Teba, se interpretará el Himno de Andalucía con gaita y se presentará y apadrinará al alumnado de la Escuela Municipal de Gaitas. También se interpretará una versión andaluza de Scotland the Brave y March to Teba y se impondrá el tradicional banner con el escudo de Teba al representante escocés Philip Graeme Lawson Barlow.
El viernes llegará uno de los grandes cambios de ambiente. Desde las 19.00 horas abrirá el mercado medieval en las calles San Francisco, Grande y Herradores, acompañado por artesanos, personajes de época, teatro callejero, música, cuentacuentos, circo y espectáculos de fuego.
A las 20.30 horas comenzará además uno de los actos centrales de cada edición: ‘Lágrimas por Itaba’, la representación escrita por José Berdugo que reconstruye distintos episodios relacionados con la batalla y Sir James Douglas mediante un recorrido por diferentes escenarios del pueblo.
La noche terminará en la plaza de España con el folk rock celta de Amigos de Guinness, previsto a partir de las 00.30 horas.
El homenaje a Douglas y las alquerías tebeñas
El sábado 22 llegará otro de los momentos más simbólicos. A las 19.00 horas partirá desde la plaza de la Constitución la comitiva de homenaje a Sir James Douglas, que finalizará ante el monumento de la plaza de España.
Después volverán el mercado medieval y las actividades infantiles antes de la Conquista de las Alquerías Tebeñas, un recorrido nocturno por diferentes calles ambientadas por los propios vecinos. Calle Grande se convertirá en barrio cristiano; Santa Ana recreará el espacio sefardí y Carrasco, el andalusí.
La jornada concluirá con el concierto de Mardanis, formación de música sefardí y oriental, en la plaza de España.
La implicación vecinal es, precisamente, una de las claves que explican el crecimiento de la fiesta. Durante esos días son los propios habitantes quienes convierten fachadas, calles y plazas en el escenario de una recreación histórica que mezcla la tradición medieval tebeña con kilts, gaitas y símbolos escoceses.
El domingo, puertas abiertas al patrimonio de Teba
La última jornada tendrá un marcado carácter patrimonial. Entre las 11.00 y las 15.00 horas habrá puertas abiertas en el Museo Histórico Municipal, la Casa-Museo Etnológico, la iglesia de la Santa Cruz Real y la ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
El acto oficial de clausura tendrá lugar a las 13.00 horas en la plaza de España, aunque por la tarde volverán a abrir el mercado medieval y el rincón infantil.
Teba cerrará así una edición especialmente simbólica. Veinte ediciones después de aquella primera celebración de 2005, lo que comenzó como una iniciativa para recuperar un episodio casi desconocido de la historia local se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos culturales del municipio y en un inesperado puente entre el interior de Málaga y Escocia.
Programa de los XX Douglas’ Days
- Jueves, 20 de agosto. Las jornadas comenzarán a las 19.30 horas en el Salón de Actos EUM con la presentación oficial del cartel, diseñado por Sara Gómez. A las 20.00 horas se presentará el libro Il Cavaliere Nero, de Celeste Torres y Corrado Guiducci. A partir de las 22.00 horas, la plaza de la Constitución acogerá la apertura de las jornadas con la interpretación de la Douglas’ March to Teba, una mirada retrospectiva a los carteles de los últimos veinte años, la interpretación del Himno de Andalucía con gaita y la presentación del alumnado de la Escuela Municipal de Gaitas. También se interpretará una versión andaluza de Scotland the Brave y March to Teba y se impondrá el tradicional banner con el escudo de Teba a Philip Graeme Lawson Barlow.
- Viernes, 21 de agosto. El mercado medieval abrirá a las 19.00 horas en las calles San Francisco, Grande y Herradores, acompañado por animación, música medieval, pasacalles, personajes de época, teatro de calle, cuentacuentos, humor, circo y espectáculos de fuego. A las 20.00 horas tendrá lugar la inauguración institucional en la plaza de la Constitución y, media hora después, comenzará la representación itinerante ‘Lágrimas por Itaba’, obra de José Berdugo que recorrerá distintos escenarios del municipio hasta el Castillo de la Estrella para recrear la conquista de la fortaleza y la historia de Sir James Douglas. A las 21.00 horas abrirá el rincón infantil y, ya a las 00.30 horas, la plaza de España acogerá un concierto del grupo de folk rock celta Amigos de Guinness.
- Sábado, 22 de agosto. La actividad comenzará a las 19.00 horas con la recepción de autoridades y visitantes en la plaza de la Constitución y la posterior comitiva de homenaje a Sir James Douglas, que se desplazará hasta su monumento en la plaza de España. A las 19.30 horas volverán a abrir el mercado medieval y el rincón infantil. A las 21.30 horas comenzará la Conquista de las Alquerías Tebeñas, un recorrido por diferentes espacios decorados por los vecinos: las calles San Francisco, Grande y Herradores como zona del mercado medieval; calle Grande como barrio cristiano; Santa Ana como barrio sefardí, y Carrasco como barrio andalusí. La jornada concluirá a las 00.30 horas con el concierto de Mardanis, formación de música instrumental y vocal sefardí y oriental, en la plaza de España.
- Domingo, 23 de agosto. La última jornada estará dedicada especialmente al patrimonio local. De 11.00 a 15.00 horas se celebrará una jornada de puertas abiertas en el Museo Histórico Municipal, la Casa-Museo Etnológico Municipal, la iglesia de la Santa Cruz Real y la ermita de Nuestro Padre Jesús -esta última, de 11.00 a 14.00 horas-. A las 13.00 horas tendrá lugar en la plaza de España el acto de clausura de las XX Jornadas Escocesas Douglas’ Days. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, abrirán de nuevo el mercado medieval y el rincón infantil.
Durante el viernes, sábado y domingo, la programación se completará además con mercado medieval, rincón infantil con juegos y talleres temáticos y animación en las calles, mientras que durante el fin de semana habrá también tren turístico con recorridos por el casco urbano.
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