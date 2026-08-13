Feria de Pizarra 2026: programa completo, conciertos y horarios

Pizarra celebra del viernes 14 al martes 18 de agosto su Real Feria 2026, cinco jornadas de actividades que combinarán música, tradición, actos religiosos, feria de día y propuestas dirigidas a públicos de todas las edades. El programa tendrá como uno de sus principales ejes la celebración de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Fuensanta, patrona del municipio.

Entre los acontecimientos más destacados se encuentran la tradicional Bajá de la Virgen de la Fuensanta, declarada fiesta de singularidad turística de la provincia; la procesión y la Rifa, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Andaluz y de singularidad provincial; y los conciertos de Miguel Campello, Medina Azahara, Álvaro García y Pepe y Vizio.

La programación incorpora además servicios de ludoteca, actividades infantiles, una franja sin ruido en las atracciones para favorecer la integración de personas con autismo y transporte específico para las personas de Zalea y Cerralba que asistan a la cena de mayores.

Viernes 14 de agosto: Bajá de la Virgen y concierto de Miguel Campello

La Real Feria comenzará a las 12.00 horas con el tradicional repique de campanas y disparos de cohetes. Entre las 13.00 y las 14.30 horas habrá una degustación de embutidos en la plaza del Ayuntamiento, cortesía de la Tienda del Pueblo.

Durante esta primera jornada estará disponible MINIATURA, un servicio de ludoteca situado en calle Málaga, 13, de 12.00 a 20.00 horas.

La música tomará protagonismo a partir de las 15.00 horas con un concierto flamenco de La Corredera, mientras que de 18.00 a 21.00 horas continuará la programación musical en la avenida de la Constitución. A las 19.30 horas tendrá lugar un pasacalles de la Asociación Musical La Lira.

Uno de los momentos centrales llegará a las 20.30 horas, con la Santa Misa en la explanada de la Ermita, acompañada por el coro rociero de Zalea y Cerralba. Tras la celebración religiosa comenzará la tradicional Bajá de la Virgen de la Fuensanta, con el acompañamiento de la Asociación Musical La Lira y la Agrupación Musical Marbella.

A su llegada al punto conocido como el "Piojo", la imagen será recibida con el Himno Nacional. La procesión estará encabezada por el tamborilero Emilio Ortigosa y contará también con una representación de la Asociación Amigos del Caballo "El Tole".

A las 22.00 horas se encenderá el Real de la Feria de Pizarra. Tras la entrada de la Virgen en el pueblo, la patrona será recibida con los sones de una panda de verdiales. A las 22.30 horas se celebrará una Santa Misa en la iglesia de San Pedro Apóstol y tendrá lugar el brindis inaugural en el pórtico de entrada del Real de la Feria, acompañado por la Panda de Verdiales "El Capitán".

También a las 22.30 horas comenzará la feria en la plaza del Ayuntamiento, con actuaciones de los grupos de baile de Vito Morales y Alonso Navarro.

La programación nocturna continuará a medianoche en El Tinao con Paula Blanco. Entre las 00.00 y las 00.30 horas se celebrará en la caseta municipal, situada en la piscina, la elección de la Reina de las Fiestas 2026 y sus damas de honor, así como del Míster de las Fiestas y sus caballeros de honor.

A la 1.00 horas, la caseta municipal recibirá a Miguel Campello. Posteriormente, la música continuará con DJ Jesús Florido y DJ José Fria.

El servicio de ludoteca de la piscina estará disponible de 00.30 a 06.15 horas, con un precio de 8 euros por noche y hasta completar aforo.

Sábado 15 de agosto: procesión, Rifa y concierto de Lagore

El Día de la Virgen de la Fuensanta comenzará a las 9.00 horas con una tirada de cohetes y pasacalles. A las 11.00 horas tendrá lugar la Solemne Función Religiosa en honor a la patrona en la parroquia de San Pedro Apóstol, acompañada por el coro Nuestra Señora de la Fuensanta. Al término se cantará el himno y comenzará la tradicional ofrenda de nardos.

El servicio MINIATURA funcionará nuevamente de 12.00 a 20.00 horas en calle Málaga, 13.

La feria de día comenzará a las 12.00 horas en la plaza del Ayuntamiento. A las 15.00 horas se elegirán la Reina Infantil de las Fiestas y sus damas de honor, además del Míster Infantil y sus caballeros de honor. A las 16.00 horas actuará Ana de Caro, mientras que la avenida de la Constitución contará con música de 18.00 a 21.00 horas.

A las 22.00 horas comenzará la procesión de Nuestra Señora de la Fuensanta, durante la que se celebrará la tradicional Rifa. El cortejo contará con la Asociación Musical La Lira de Pizarra y la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Encarnación de El Burgo.

El recorrido previsto será: Puerta de la Guardia, San Pedro, plaza del Ayuntamiento, Alta, Barrio Alto, Puertecillo, Málaga, plaza del Ayuntamiento, Real, plaza de la Iglesia y Parroquia.

A las 00.30 horas habrá tracas y fuegos artificiales en la puerta de la iglesia para cerrar la festividad de la Virgen.

La madrugada continuará de 1.00 a 2.00 horas en El Corralón con Scandinavia y, a partir de las 2.00 horas, con el concierto de Lagore en la caseta municipal. Después actuarán DJ Janma y DJ Alex Aneas.

La ludoteca nocturna de la piscina funcionará de 1.30 a 6.15 horas por 7 euros, hasta completar aforo.

Domingo 16 de agosto: Día de la Infancia y concierto de Álvaro García

El domingo estará especialmente dedicado a los más pequeños con el Día de la Infancia y precios populares durante toda la noche. Además, entre las 20.00 y las 22.00 horas las atracciones permanecerán sin ruido para favorecer la integración de las personas con autismo.

A las 12.00 horas comenzará la tercera y última jornada de feria de día en la plaza del Ayuntamiento. Entre las 15.00 y las 19.00 horas se celebrará en calle Málaga una gran fiesta acuática con degustación de helados, cortesía del Ayuntamiento.

La plaza del Ayuntamiento acogerá desde las 16.30 horas la Gran Fiesta Bacäna, con DJ y la actuación de Al Filo del Alambre. Paralelamente, la avenida de la Constitución mantendrá su programación musical entre las 18.00 y las 21.00 horas.

Por la noche, a las 22.00 horas actuará el grupo municipal de baile de Pizarra Alento. Media hora después comenzará un desfile de moda flamenca acompañado por el Coro de la Alegría de Coín, con premios al mejor traje y la elección de Miss Flamenca, Míster Flamenco y Miss Infantil Flamenca 2026.

A medianoche actuará Luis Molero en El Tinao y, a la 1.00 horas, 90 Roll en El Cascarero. El concierto principal de la jornada llegará a las 2.00 horas en la caseta municipal con Álvaro García. La noche continuará con DJ Rueda y DJ Meléndez.

La ludoteca permanecerá abierta de 1.30 a 6.15 horas por 7 euros, hasta completar aforo.

Lunes 17 de agosto: cena para mayores y Medina Azahara

La música comenzará a las 15.00 horas en la avenida de la Constitución y se prolongará hasta las 21.00 horas.

Precisamente a las 21.00 horas, la plaza del Ayuntamiento acogerá una cena para las personas mayores, amenizada con música ambiente y un concierto de Álvaro Díaz.

Las personas residentes en Zalea y Cerralba que acudan a la cena dispondrán de un servicio de autobús. La recogida comenzará a las 20.00 horas desde Cerralba y continuará posteriormente por Zalea. Para el regreso habrá autobuses a partir de la 1.00 horas.

A medianoche actuará Idaira Siles en El Cascarero. Uno de los principales conciertos de toda la Real Feria llegará a la 1.00 horas en la caseta municipal con Medina Azahara.

Tras el concierto, la programación continuará con DJ Juan Moreno y DJ Michael Stiven.

La ludoteca nocturna funcionará de 00.30 a 6.15 horas, con un precio de 8 euros por noche y hasta completar aforo.

Martes 18 de agosto: Noche de Blanco, Pepe y Vizio y fuegos artificiales

Pizarra despedirá su Real Feria con la denominada Noche de Blanco, para la que se recomienda acudir con alguna prenda de color blanco.

La avenida de la Constitución tendrá música de 15.00 a 21.00 horas. A partir de las 22.00 horas, la plaza del Ayuntamiento reunirá varias propuestas flamencas: el cuadro flamenco El Son de un Compás, la actuación de Carmen Moya y el grupo de baile Fit Flamc.

A medianoche actuará Fernández en El Tinao y, de 1.00 a 2.00 horas, será el turno de Tabletom en El Corralón.

A las 2.00 horas, la caseta municipal acogerá el concierto de Pepe y Vizio, mientras que a las 4.00 horas habrá fuegos artificiales. La última madrugada de feria continuará con DJ Rio y DJ Gámez.

La ludoteca de la piscina estará abierta entre la 1.30 y las 6.15 horas, con un precio de 7 euros y hasta completar aforo.

Feria de Pizarra 2026: fechas y principales conciertos

La Real Feria de Pizarra 2026 se celebra del 14 al 18 de agosto y concentra sus principales conciertos en la caseta municipal. Miguel Campello actuará el viernes 14; Lagore, el sábado 15; Álvaro García, el domingo 16; Medina Azahara, el lunes 17; y Pepe y Vizio cerrarán la programación el martes 18.

Las fiestas mantienen además algunas de las tradiciones más vinculadas a la Virgen de la Fuensanta, especialmente la Bajá del 14 de agosto y la procesión con la Rifa del día 15.