La Cohetá de Tolox no se celebrará este 16 de agosto tras la negativa definitiva de la Junta de Andalucía

La tradicional Cohetá de Tolox no podrá celebrarse este domingo 16 de agosto, coincidiendo con las fiestas en honor a San Roque. El alcalde de este pueblo de la Sierra de las Nieves, Jerónimo Macías (PP), ha dictado un bando en el que informa de que finalmente no ha conseguido revertir la resolución de la Dirección General de Gestión de Incendios Forestales de la Junta de Andalucía, que denegó la autorización excepcional necesaria para llevar a cabo el lanzamiento de cohetes.

El regidor toloxeño ha dado por agotadas las vías administrativas después de presentar un recurso de alzada contra la prohibición y ampliar posteriormente sus alegaciones con informes técnicos elaborados por expertos pirotécnicos. Al no obtener una respuesta favorable, el equipo de gobierno asegura que acatará "íntegramente" la resolución.

La decisión supone la suspensión de una de las tradiciones más características de las fiestas patronales de Tolox y llega después de varios intentos municipales por adaptar la celebración a las exigencias de prevención de incendios forestales.

Tolox celebra cada año una cohetá por San Roque. / MLPortillo

Un dispositivo de seguridad con los lanzamientos a 90 metros del monte

El alcalde explica que había planteado a las autoridades competentes un plan de seguridad con medidas extremas como trasladar el lanzamiento a una distancia mínima de 90 metros de cualquier masa forestal, prácticamente el doble de la recomendada en años anteriores.

El Ayuntamiento proponía utilizar cohetes de categoría F3, con cuatro segundos de combustión y un alcance máximo de 50 metros. El dispositivo diseñado incluía además el desbrozamiento de un radio de 50 metros alrededor de la zona de lanzamiento.

El plan contemplaba también cuatro retenes permanentes de bomberos con sus correspondientes camiones autobomba, así como vigilancia antes, durante y después de la celebración. En caso de que el viento superase la fuerza 3, estaba prevista la suspensión automática de los lanzamientos.

El Consistorio defendía que estas medidas conformaban un "plan de autoprotección exhaustivo" y destacaba que las distancias de seguridad propuestas duplicaban los estándares técnicos. También argumentó en su recurso que la Cohetá cuenta con un historial sin incidentes.

Tolox no podrá celebrar su cohetá el 16 de agosto por San Roque. / Jose Miguel Sepulveda

Un recurso para intentar salvar la tradición

El Ayuntamiento presentó el recurso de alzada poco después de conocer la resolución inicial y solicitó la suspensión cautelar de la decisión. Entre sus argumentos incluyó el valor cultural de la celebración y el posible impacto económico y turístico de su cancelación sobre comercios, establecimientos y vecinos.

Posteriormente, amplió el recurso con las alegaciones técnicas y los informes de especialistas, aunque las medidas propuestas no han conseguido modificar la postura de la Administración autonómica.

El equipo de gobierno ha reconocido la "indignación, tristeza y frustración" existente en el municipio, pero ha señalado que, una vez agotadas las posibilidades administrativas, cumplirá la resolución y ha realizado un llamamiento a la unidad y al civismo durante las fiestas patronales.

La Cohetá está estrechamente vinculada a la festividad de San Roque, patrón de Tolox, y el lanzamiento de cohetes constituye desde hace años uno de los elementos más reconocibles de la celebración en este municipio de la Sierra de las Nieves.

Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar

La publicación de este bando no ha tardado de prender en las redes sociales donde no son pocos los vecinos que han comenzado a expresar su malestar y se preguntan qué hay detrás de esta prohibición.

Y es que algunos vecinos critican que no se haya autorizado la cohetá de Tolox cuando este mismo viernes a mediodía se ha permitido el lanzamiento de cohetes en el municipio de Pizarra para anunciar el inicio de la Feria en honor de la Virgen de la Fuensanta cuyas fiestas continuarán hasta el martes 18 de agosto.

Asimismo se preguntan por qué no se permite la Cohetá en Tolox y se anuncian más de media tonelada de pólvora en los fuegos artificiales de la Feria de Málaga, cerca del paseo del parque y del monte Gibralfaro.