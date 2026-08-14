Los vecinos afectados por el incendio de Benalmádena se concentran: "Necesitamos más bomberos"

Los vecinos afectados por el incendio de la calle Ónix de Benalmádena del pasado 30 de julio, en el que fallecieron una madre y sus dos hijos menores, han convocado para este viernes una concentración para reclamar más efectivos y medios para el servicio de Bomberos del municipio.

La protesta se celebrará este viernes 14 de agosto, a las 19.00 horas, en la Plaza de Austria, en los alrededores de la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel, bajo el lema "Más seguridad, más bomberos".

Sofía Prado, representante de los residentes del bloque afectado, ha pedido el apoyo de los vecinos de Benalmádena: "Estamos aquí para convocar a todos los vecinos de Benalmádena, a todos los habitantes de nuestro municipio, para que acudan hoy a la manifestación".

Dos menores mueren en un incendio en una vivienda de la calle Ónix, en Benalmádena. / Alex Zea

La reivindicación se centra en reclamar un refuerzo del servicio municipal de Bomberos. "Necesitamos más bomberos, más dotaciones, más efectivos", ha afirmado Prado.

Según ha explicado la representante vecinal, las guardias cuentan actualmente con tres bomberos y un cabo, una dotación que los afectados consideran insuficiente para afrontar un incendio de grandes dimensiones y realizar al mismo tiempo labores de extinción y rescate.

"Con tres personas no se puede apagar un fuego tremendo, colosal, y salvar vidas a la vez", ha asegurado Prado, quien también ha destacado la actuación de los profesionales que intervinieron aquella madrugada.

"Fue una actuación loable y magnífica, arriesgando sus propias vidas", ha señalado. La portavoz ha insistido en que la reivindicación no se dirige contra los bomberos, sino que busca dotar al servicio de más recursos y efectivos.

Benalmádena amplía a 13 las plazas para reforzar Bomberos

Coincidiendo con la concentración convocada por los vecinos, el Ayuntamiento de Benalmádena ha anunciado este viernes la ampliación a 13 plazas de la convocatoria destinada a reforzar la plantilla de Bomberos.

La Mesa General de Negociación ha aprobado este 14 de agosto cuatro nuevas plazas dentro de la Oferta de Empleo Público de 2026, que se suman a las ofertadas durante los años 2023, 2024 y 2025.

El anuncio llega precisamente cuando los vecinos del edificio de la calle Ónix han decidido salir a la calle para reclamar una mayor dotación. Prado había cuestionado la situación de la plantilla y asegurado que existen procesos selectivos pendientes desde 2024.

"No es normal que haya una plantilla con poquísimos bomberos, con una edad media de 50 años, que haya oposiciones desde 2024 que no se han hecho efectivas", ha manifestado.

"Esto puede volver a ocurrir en cualquier otro sitio"

Los afectados defienden que la petición no se limita a quienes sufrieron directamente el incendio, sino que pretende mejorar la seguridad en todo el municipio. "Esto ha ocurrido aquí, en nuestra casa, pero puede volver a ocurrir en cualquier otro sitio", ha advertido Prado.

El incendio se originó en la tercera planta, pero escaló a la cuarta. / Álex Zea

El bloque afectado cuenta con dos escaleras y 40 viviendas, 20 en cada una, aunque el incendio afectó principalmente a una de ellas. La representante ha advertido de las consecuencias que podría tener una emergencia similar en alguno de los grandes edificios residenciales existentes en Benalmádena Costa.

Prado ha asegurado también que el Ayuntamiento no se ha puesto en contacto con los vecinos afectados: "En ningún momento", ha reiterado.

"Lo hemos perdido todo"

La petición de más efectivos ya había sido planteada por uno de los vecinos afectados por el incendio en declaraciones a La Opinión de Málaga. El hombre y su familia, en cuya vivienda se originó el fuego, son también víctimas colaterales de la tragedia.

El vecino sufrió quemaduras en una pierna y en las manos y el incendio dejó además a su familia sin hogar. "No tenemos casa, nuestra casa está totalmente destruida. Lo hemos perdido todo", lamentó.

Tras la tragedia, también reclamó un refuerzo del número de bomberos en Benalmádena, una petición que ahora los vecinos del edificio trasladarán conjuntamente a la calle con la concentración bajo el lema "Más seguridad, más bomberos".