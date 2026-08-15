Indignación en Tolox tras la suspensión de la Cohetá por riesgo de incendio: "No es un mero espectáculo, es el pálpito de nuestra historia"

La tradicional e histórica Cohetá en honor a San Roque que se celebra cada 16 de agosto en Tolox (Málaga) no tendrá lugar este año al haber denegado la Junta de Andalucía la autorización para este evento por riesgo de incendio, lo que ha generado la "indignación, tristeza y frustración de todo el pueblo".

El Ayuntamiento de este municipio de cerca de 2.500 habitantes ha dictado un bando en el que el equipo de gobierno informa "con profundo pesar" de la suspensión de esta tradición, en la que durante la procesión por el santo los vecinos lanzan al aire miles de cohetes.

"Las actuales normativas de prevención de incendios aplicadas por la administración autonómica han impedido la obtención de la autorización excepcional indispensable", señala el escrito.

El Consistorio asegura que ha defendido la festividad y su identidad "con la máxima firmeza jurídica" y ha agotado todos los recursos administrativos posibles hasta el último momento.

"Un tolito sin cohetá no es un tolito", dice el alcalde de Tolox, Jerónimo Macías. / Jose Miguel Sepulveda

Perjuicio económico y turístico

A este respecto, explica que interpuso un recurso de alzada apenas notificada la prohibición inicial en el que solicitó la suspensión cautelar de la decisión, defendió el valor de esta festividad como "un símbolo de identidad cultural insustituible" para Tolox y detalló el "gravísimo perjuicio económico y turístico" que sufriría el municipio ante la suspensión.

Poco días después se amplió el recurso con alegaciones técnicas, unos informes en los que se acreditaba que el lanzamiento se realizaría a una distancia mínima real de 90 metros de cualquier masa forestal -casi el doble de la recomendada en años anteriores-, además de un despliegue de seguridad "sin precedentes", entre otros aspectos.

Tolox quiere celebrar su cohetá el 16 de agosto por San Roque. / Jose Miguel Sepulveda

A pesar de estos esfuerzos, el Ayuntamiento no ha conseguido revertir la situación y comparte "la indignación, tristeza y frustración de todo el pueblo", aunque se compromete a acatar la resolución adoptada.

"Sabemos que para Tolox, el estruendo de los cohetes y el olor a pólvora no son un mero espectáculo, sino el pálpito mismo de nuestra historia", recoge el bando.