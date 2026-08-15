Un tomate Huevo de Toro alcanza los 20.000 euros en Coín en una subasta de récord

El tomate Huevo de Toro ha vuelto a convertirse este sábado en protagonista del verano gastronómico malagueño. Una caja de esta variedad cultivada en el Valle del Guadalhorce ha alcanzado los 20.000 euros en la tradicional subasta celebrada en Coín, una cifra récord para un certamen que cada año reúne a productores, restauradores y aficionados a uno de los productos más reconocibles de la huerta malagueña.

La puja ganadora ha sido la del empresario hostelero Pepe Cobos, de El Pimpi, que se ha adjudicado el lote vencedor durante el Concurso Cata Subasta del Tomate Huevo de Toro, celebrado en el Parque de San Agustín de Coín. La recaudación obtenida en la subasta se destinará íntegramente a fines benéficos.

La caja por la que se pagaron los 20.000 euros fue presentada por Daniel García Plaza, productor con huerta en Alhaurín el Grande, y obtuvo la mejor valoración del jurado por las características de sus tomates.

Un experto analiza un tomate Huevo de Toro en Coín / L.O.

Los expertos analizaron tanto su apariencia —forma, color y tamaño— como, especialmente, sus cualidades sensoriales. El sabor, la textura y el aroma resultaron determinantes para elegir el mejor Huevo de Toro de esta edición.

El concurso ha alcanzado este año su decimocuarta edición y se ha consolidado como una de las citas destacadas de la temporada de este producto, cuya producción está estrechamente vinculada a las huertas del Valle del Guadalhorce.

El podio de la cata / L.O.

Dos productores de Coín completan el podio

El segundo premio ha recaído en Fuensanta González Santos, cuyos tomates proceden de una huerta de Coín, mientras que el tercer puesto ha sido para Manuel Vázquez, también con producción en el municipio coineño.

La cata estuvo dirigida por Lucía Ruiz, de Casa Paco de Coín, y contó con un jurado formado por profesionales de diferentes ámbitos de la gastronomía y el sector agroalimentario malagueño.

Entre sus integrantes estuvieron Javier Aranda, del Consejo Regulador de las denominaciones de origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga; María José Guerrero, del Consejo Regulador de la DOP Aloreña de Málaga; Paco Lorenzo, presidente de la Asociación Olearum; Álvaro Muñoz, director de Lumen Proyectos Gastronómicos; Arantxa López, directora de la agencia GastronÓmico, y Manolo Tornay, presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, entre otros. El jurado popular estuvo representado por Pilar Oviedo y Ana Malo.

Pepe Cobos, de El Pimpi, se llevó la subasta de la caja ganadora / L.O.

Una fiesta de la huerta del Guadalhorce

La subasta puso el broche a una jornada dedicada a reivindicar la calidad de la producción agrícola de la comarca. Junto al concurso del Huevo de Toro se celebró también el Concurso Hortofrutícola de Coín, que distingue cada año algunas de las mejores frutas y hortalizas de la huerta local.

El acto tuvo como madrina a Leonor García-Agua, directora de Sabor a Málaga, mientras que Pepe Cobos ejerció como padrino por sorpresa antes de protagonizar la puja más alta de la jornada.

El mejor tomate huevo de toro alcanza un precio récord de 20.000 euros en Coín / L.O.

La cita está organizada por la Asociación Tomate Huevo de Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce y el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, con la participación del Ayuntamiento de Coín y financiación de la Diputación de Málaga, a través de Sabor a Málaga, y de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.

La cifra de 20.000 euros alcanzada este año vuelve a situar al tomate Huevo de Toro en el escaparate de la gastronomía malagueña y refuerza una subasta que combina la promoción de la agricultura del Guadalhorce con su vertiente solidaria.