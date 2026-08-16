Tolox se rebela ante la prohibición de la Cohetá: “Aquí hay más Guardias Civiles que en Ceuta”
Un despliegue de agentes de la Benemérita trata de contener el lanzamiento de petardos por parte de los vecinos
Tolox vive este domingo una jornada que, a buen seguro, será recordada por sus vecinos, debido a la prohibición sin ambages por parte de la Junta de Andalucía de la tradicional ‘cohetá’ en honor a San Roque, el patrón de este pueblo de la Sierra de las Nieves.
Para los tolitos, como se conocen a los habitantes de Tolox, la cohetá no solo es una tradición religiosa -que cada cohete que se lanza sella una promesa ante el santo- sino toda una festividad identitaria. Por ello, la negativa de la Junta a autorizar la celebración por el elevado riesgo de incendio, ha generado un gran agravio y desazón en el municipio a lo largo de las últimas semanas.
No obstante, como ha podido corroborar este periódico, a lo largo del día están siendo constantes los cohetes y petardos que se están lanzando lejos de zonas de concurrencia, incluso desde las azoteas de las viviendas, ante un amplio despliegue de agentes de la Guardia Civil que tratan de contenerlo. A esto se suma una gran afluencia de visitantes especialmente significativa en esta edición de las fiestas, que tradicionalmente han sido también un reclamo turístico y cultural.
“Aquí hay más Guardias Civiles que en Ceuta”, manifestaba un vecino de Tolox.
Sin posibilidad de acuerdo
Hay que recordar que el Ayuntamiento de Tolox trató de llegar a un acuerdo con la Junta para no suspender la celebración sino acotarla para reducir el riesgo de incendio. “El Consistorio asegura que ha defendido la festividad y su identidad ‘con la máxima firmeza jurídica’ y ha agotado todos los recursos administrativos posibles hasta el último momento”, anunciaba ayer el consistorio tras hacer público un bando municipal en el que se informaba de la suspensión definitiva.
Una cancelación ante la que los vecinos están decididos a rebelarse pese a la amplia presencia de agentes de la Benemérita.
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