Algatocín pone en marcha con éxito su escuela de verano

El Ayuntamiento de Algatocín ha puesto en marcha un año más la escuela de verano, una iniciativa mediante la que se promueve que niños y niñas participen en actividades de carácter educativo, cultural y lúdico durante el mes de agosto.

Desde el Consistorio se ha explicado que la escuela de verano cuenta actualmente con alrededor de 20 inscritos, que han sido divididos en dos grupos según su edad. La actividad se desarrolla por las mañanas de lunes a viernes en el salón municipal de usos múltiples de la planta alta del hogar del jubilado.

Por otro lado, Algatocín participará durante los días 24, 25 y 26 de agosto en ‘Voy a La Noria’, un programa dirigido a jóvenes de entre 12 y 15 años de municipios menores de 20.000 habitantes que tiene el objetivo acercar las oportunidades de la innovación, el emprendimiento social e impulsar el talento rural entre los jóvenes de la provincia.

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‘Voy a La Noria’ ofrece un programa renovado con diferentes actividades con el objetivo de fomentar el cambio hacia una cultura del emprendimiento social desde la innovación y que potencie los valores.