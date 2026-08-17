Antequera refuerza la seguridad en su Real Feria de Agosto

Antequera celebró una segunda reunión de la Junta Local de Seguridad centrada específicamente en la coordinación del dispositivo especial previsto con motivo de la Real Feria de Agosto de Antequera 2026, que se celebrará del 19 al 23 de agosto.

Durante la sesión se ha coordinado el dispositivo especial que velará por el normal desarrollo del conjunto de actos programados durante la Feria. El operativo movilizará a más de 300 efectivos pertenecientes a Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil, Cruz Roja, Área Sanitaria Norte de Málaga y Consorcio Provincial de Bomberos, que trabajarán de forma conjunta y coordinada para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.

Entre las principales novedades de este año destaca la elaboración de un Plan Específico de Emergencias para toda la Real Feria de Agosto 2026, al que se sumará un Plan Preventivo específico para la jornada de clausura, coincidiendo con el espectáculo de drones previsto para la última noche de Feria.

El dispositivo contempla además un refuerzo de la presencia policial, con un incremento de las patrullas a pie tanto en el Paseo Real como en el recinto ferial.

La Policía Local dispondrá diariamente de su unidad de dron, que realizará labores preventivas no solo en los espacios de celebración de la Feria, sino también en zonas residenciales de la ciudad y otros puntos del término municipal.