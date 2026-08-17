Antequera repasa su plan de emergencia sísmica ante los recientes terremotos registrados en Andalucía

El Ayuntamiento de Antequera celebró este lunes una reunión de trabajo para repasar los datos, procedimientos y mecanismos de actuación recogidos en el Plan de Actuación en el Ámbito Local frente al Riesgo Sísmico (PALSIS Antequera). El encuentro fue convocado directamente por el alcalde, Manolo Barón, con el objetivo de que los responsables municipales y los servicios que intervendrían en caso de emergencia tengan plenamente presentes los contenidos del Plan.

La iniciativa cobra especial relevancia tras los recientes movimientos sísmicos registrados en Andalucía, entre ellos el terremoto de magnitud 4,8 ocurrido el sábado en Alhendín (Granada), que se sintió en gran parte de la comunidad autónoma, causó daños materiales y llevó a la Junta de Andalucía a activar la situación operativa 1 de su plan de emergencias. A esto se suma un temblor de magnitud 1,7 registrado el 10 de agosto en Campillos, en la comarca de Antequera, el segundo detectado en la zona en apenas 48 horas.

Un plan pionero desde 2014

Antequera cuenta con un Plan Sísmico propio, promovido por el Ayuntamiento y aprobado por el Pleno Municipal en noviembre de 2014, homologado posteriormente por la Junta de Andalucía y en vigor desde marzo de 2016. En su momento fue considerado pionero y tomado como referencia por otras administraciones. El PALSIS establece las pautas municipales ante un terremoto: análisis del territorio, vías de evacuación, edificios de especial interés, mecanismos de coordinación y recursos disponibles.

«La prevención empieza por estar preparados»

El alcalde, Manolo Barón, subrayó que la prevención exige que las administraciones estén preparadas y que los responsables conozcan los procedimientos a seguir. Recordó que los recientes terremotos, especialmente el de Granada, evidencian un riesgo natural que debe tenerse en cuenta, e insistió en que el objetivo no es generar alarma, sino transmitir tranquilidad desde la preparación.

Barón destacó además la experiencia de Antequera en esta materia, en referencia al gran simulacro de terremoto (magnitud 6,1 simulada con epicentro en El Torcal) realizado en marzo de 2025 en el Conjunto Arqueológico de los Dólmenes, con la participación de unos 200 efectivos.