La Junta de Andalucía adjudica por más de medio millón de euros la conservación del yacimiento de Singilia Barba

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha adjudicado las obras de conservación y protección del yacimiento arqueológico de Singilia Barba, en Antequera, con una inversión que supera el medio millón de euros.

La empresa local Acedo Hermanos SL, calificada como pyme, ha resultado adjudicataria por un importe de 545.879,04 euros, tras presentarse como única licitadora al concurso.

La adjudicación se produjo el pasado 18 de junio y el contrato quedó formalizado el 12 de agosto, con un plazo de ejecución de seis meses.

El proyecto está cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y contempla, entre otras actuaciones, trabajos de consolidación de estructuras, limpieza del yacimiento, instalación de un vallado perimetral y la creación de itinerarios que faciliten las visitas al enclave. El contrato incluye además una cláusula social orientada a la inserción laboral.

La consejera de Cultura ha enmarcado esta intervención en el «compromiso absoluto» de la Junta de Andalucía con Antequera. Por su parte, el alcalde, Manolo Barón (PP), ha agradecido la inversión y la ha calificado como «la primera cantidad importante» destinada a este enclave arqueológico, subrayando su trascendencia para la protección y puesta en valor de la antigua ciudad romana.

Siglos de historia

Situada a unos seis kilómetros al oeste del casco urbano de Antequera, en los terrenos del cortijo del Castillón, Singilia Barba fue un importante núcleo urbano de época romano-imperial que llegó a alcanzar la categoría de Municipium.

Su existencia se conoce desde el siglo XVI a través de la epigrafía hallada en la zona, y las excavaciones han sacado a la luz restos de un posible foro, un alfar de cerámica y una necrópolis, entre otros elementos. Entre las estructuras visibles destacan además las gradas superiores de un teatro romano y restos de sillares repartidos por todo el cerro.

Declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, en 1996, el yacimiento ha permanecido durante décadas prácticamente sin intervención, hasta el punto de figurar en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra por su estado de abandono.

Esta adjudicación supone así un primer paso hacia una futura puesta en valor del enclave, con el objetivo de abrirlo de forma más accesible al público y sentar las bases para posibles campañas arqueológicas futuras.