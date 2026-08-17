Rincón de la Victoria refuerza el autobús a la Feria de Málaga: horarios, paradas y precio del M-428

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha reforzado el servicio especial de la línea de autobús M-428 con motivo de la Feria de Málaga 2026, que se celebra del 15 al 22 de agosto. El dispositivo busca facilitar los desplazamientos de vecinos y visitantes hasta el recinto ferial y ofrecer una alternativa al vehículo privado, especialmente durante las horas nocturnas.

El servicio, impulsado a través del Área de Movilidad y Transportes, permite viajar directamente desde distintos puntos de Rincón de la Victoria y La Cala del Moral hasta la Feria de Málaga, con expediciones desde primera hora de la tarde y regresos durante toda la madrugada.

Horarios del autobús M-428 desde Rincón a la Feria de Málaga

Las primeras salidas hacia Málaga parten desde Rinconsol a las 13:15 horas, con paso por La Cala del Moral a las 13:20 horas y llegada prevista al recinto ferial a las 14:10 horas.

A partir de ahí, las expediciones continúan durante la tarde y la madrugada para facilitar el acceso a la Feria de Málaga durante toda la jornada.

En sentido contrario, los autobuses desde el recinto ferial hacia Rincón de la Victoria funcionan durante la tarde y toda la noche. La última expedición sale de la Feria a las 06:00 horas y tiene prevista su llegada a Rincón de la Victoria a las 07:00 horas.

El dispositivo especial permanecerá operativo hasta el 22 de agosto, coincidiendo con la finalización de la Feria de Málaga.

Paradas del M-428 en Rincón de la Victoria y La Cala del Moral

El servicio cuenta con paradas en distintos puntos de Rincón de la Victoria y La Cala del Moral y ofrece también conexiones con zonas como La Araña y El Candado.

En el trayecto de regreso se incorporan además paradas en Gran Sol, IES Bezmiliana, Plaza Costa del Sol, La Vaguada, Lo Cea y Ceuta y Melilla, lo que permite distribuir a los viajeros entre diferentes puntos del municipio después de abandonar el recinto ferial.

El concejal de Movilidad y Transportes, Pablo Pardini, ha destacado la importancia del dispositivo: "Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por reforzar el transporte público en aquellos momentos en los que aumenta considerablemente la movilidad, como ocurre durante la Feria de Málaga".

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha puesto en valor el refuerzo del transporte público como "una medida que facilita la movilidad de nuestros vecinos y contribuye a una Feria de Málaga más accesible, segura y sostenible".

El regidor ha añadido: "Queremos que cualquier vecino que quiera acudir a la Feria pueda hacerlo con tranquilidad, dejando el coche en casa y contando con un servicio de autobús que le permita regresar a Rincón de la Victoria a cualquier hora de la madrugada".

Salado ha agradecido además la colaboración del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga y de la empresa concesionaria Avanza para la puesta en marcha del dispositivo.

Precio del autobús especial a la Feria de Málaga

El billete sencillo del M-428 cuesta 2,50 euros, mientras que con la Tarjeta de Transporte el precio parte de 1,50 euros, en función del número de saltos realizados durante el viaje.

Los usuarios pueden consultar la información completa sobre horarios, recorridos y tarifas en la página web del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga.

El autobús Búho M-168 mantiene su horario durante la Feria

Además del refuerzo de la M-428, los usuarios de la línea M-168, conocida como Búho, mantendrán durante los días de la Feria de Málaga su horario habitual de verano.

La línea conservará también la ampliación de horarios prevista para viernes, sábados y vísperas de festivo.